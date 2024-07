OFICIAL: Confirman la gravedad de la lesión de Pedri Euro 2024

Este viernes 5 de julio del 2024, en el partido de España vs Alemania, Pedri terminó saliendo del terreno de juego al minuto 8 del primer tiempo tras recibir un fuerte golpe de Toni Kroos.

En una jugada en la que no llegó a cortar el balón Toni Kroos, terminó comentiendole falta a Pedri. Con el golpe que sufrió, pidió su cambio ya que el español ha batallado bastante con las lesiones, con la finalidad de no arriesgar y hacerle los estudios correspondientes.

El canario, que tuvo la primera ocasión del partido con un disparo desde la frontal del área, se marchó visiblemente afectado, al borde de la lágrima. Cuando llegó al banquillo recibió el abrazo de todos sus compañeros.

En el medio tiempo del encuentro, la Federación Española informó que los médicos valoraron que Pedri tiene un esguince lateral interno en la rodilla izquierda, pero aún faltan más pruebas para poder valorar el grado de la lesión y descartar otras posibles lesiones.

“Los servicios médicos valoran un esguince lateral interno en la rodilla izquierda de Pedri. Pendiente de pruebas para valorar el grado de la lesión y descartar lesiones asociadas”, informó la Real Federación Española de Fútbol.

