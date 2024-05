El BOMBAZO que buscaría Cruz Azul para el Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Por la mínima diferencia, Cruz Azul cayó en la final de vuelta del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX ante el Club América y se quedaron en la orilla de conseguir su décimo título en la historia de la primera división del futbol mexicano. Ahora, en busca de refuerzos, La Máquina ya estaría ejecutando la planeación para el siguiente certamen.

Se trata de un delantero griego de 29 años de edad que actualmente milita en Atlanta United de la MLS: Giorgos Giakoumakis. Recientemente, Fabrizio Romano, periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes, reveló la noticia; ahora prensa de origen estadounidense confirmó el interés que tendría Cruz Azul en el elemento que ha defendido las camisetas de Celtic, AEK Atenas, entre otros, a lo largo de su carrera.

Cruz Azul asumió riesgos en la final | En Caliente

Te puede interesar: ¡Rompe el silencio! El mensaje del presidente de Cruz Azul tras perder la final ante América

Giorgos Giakoumakis, el refuerzo bomba que buscaría Cruz Azul para el Apertura 2024

De acuerdo con colaboradores de The Athletic, departamento de deportes de The New York Times, confirmaron que Cruz Azul podría acelerar las pláticas para concretar el fichaje de Giorgos Giakoumakis; igualmente, comentan que ambos clubes estarían dispuestos para negociar el precio correcto por el atacante griego.

Con relación a lo publicado por la plataforma Transfermarkt, Giorgos Giakoumakis tiene un valor de 6 millones de euros, cifra aproximada que debería pagar Cruz Azul para fichar; además, el sitio comparte que su contrato con Atlanta United finaliza en diciembre de 2025.

Giorgos Giakoumakis, el objetivo prioritario en la delantera de Cruz Azul

Además de las negociaciones que se presentarían entre Cruz Azul y Atlanta United, adelantaron que Giorgos Giakoumakis es la prioridad de La Máquina en el próximo mercado de fichajes. El delantero griego llegaría al conjunto celeste para competir por el puesto titular en el centro del ataque contra Gabriel ‘Toro’ Fernández y Ángel Sepúlveda, durante el siguiente semestre de actividad donde competirán dentro del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup.

Te puede interesar: ¿Se va del América? El mensaje de Julián Quiñones tras el bicampeonato de Liga BBVA MX