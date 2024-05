¿Se va del América? El mensaje de Julián Quiñones tras el bicampeonato

Julián Quiñones podría haber vivido su último partido con el América. Con un tanto en la Final de Ida contra Cruz Azul, el delantero de la Selección Mexicana volvió a ser clave para que las Águilas levantarán un nuevo título en el Futbol Mexicano, la 15 en sus vitrinas, y primer bicampeonato en torneos cortos para los de Coapa.

Por si fuera poco, el ariete mexicano también se convirtió en uno de los jugadores con más campeonatos en la Liga BBVA MX, pues llegó a seis: dos con Tigres, dos Atlas y dos más ahora con los azulcremas; pero todo parece indicar que su tiempo en el balompié azteca habría llegado a su fin.

¿Julián Quiñones se despide del América tras el bicampeonato?

En las últimas semanas ha sonado mucho, sobre una posible salida al futbol de Arabia Saudita, se habla incluso de una oferta de 12 millones de dólares para el América, por el fichaje de Quiñones, y tras ganar el bicampeonato, esto aseguró:

“Creo que si me voy, me voy conteto, porque cumplí con todas las expectativas, cumplí individualmente, en lo colectivo también cumplí, y le dejo algo a esta institución, algo que se va a recordar para toda la vida, creo yo. Y nada feliz por mis compañeros, por esta institución, se lo merece, ahorita está aún más en la historia, conseguimos la 15 y en lo individual me voy contento”.

Los números de Julián Quiñones en la Liga BBVA MX

Con apenas 27 años, Quiñones ha ganado todo en la Liga MX, luego de arribar para la Sub 20 de los Tigres, y formar parte del proceso de fuerzas básicas hasta llegar a Lobos BUAP en la Primera División, donde empezó a destacar, para regresar a los Felinos y formar parte del primer equipo.

Luego su historia se ha contado sola, con un par de títulos con los de la Sultana del Norte; el bicampeonato con Atlas; y ahora otros dos campeonatos con el América. Un total de 288 partidos en México, con 119 anotaciones y 31 asistencias, para dejar un legado en nuestro balompié.