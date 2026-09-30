Muere el exboxeador Jorge Kahwagi Macari a los 58 años; dejó su carrera en el boxeo con RÉCORD INVICTO

Marca perfecta de 12 peleas, todas ganadas por la vía del nocaut es lo que Jorge Kahwagi Macari dejó en el boxeo profesional en su carrera en el boxeo, luego de confirmarse su fallecimiento este miércoles 30 de septiembre por causas que de momento no han sido informadas por su familia y círculo cercano.

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Jorge Kahwagi Macari tuvo diferentes facetas, una de las más controvertidas fue cuando se decidió a perseguir una carrera en el deporte de los puños y de pasar a la política y al ámbito empresarial se puso el short, las zapatillas de pelea y los guantes de box para mostrar sus capacidades en el encordado en donde siempre salió con la mano en alto.

Su trayectoria no fue fugaz, debutó en 2001 y tuvo su último combate en 2015 por lo que estuvo activo por diferentes periodos alternando entre el deporte y sus otras actividades. Jorge Kahwagi se presentó por peimra ocasión el 10 de octubre del 2001 ante Perry Williams a quien noqueó en pelea celebrada en San Francisco, California.

Su última salida al ruedo fue el 11 de julio del 2015, cuando derrotó a Ramón Olivas con una combinación por la que el réferi se vio orillado a detener el pleito ante una versión de Jorge Kahwagi en la que el rival en turno no tuvo opciones. Aquel duelo además se celebró en Filipinas.

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