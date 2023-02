Confirman que Ambriz estuvo cerca de ser DT de la Selección Mexicana

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Nacho Ambriz, fue uno de los candidatos a tomar el cargo de entrenador de la Selección Mexicana tras la salida del argentino Gerardo “Tata” Martino al frente de México posterior a su participación en el Mundial de Qatar 2022, en donde terminaron en la fase de grupos.

Nacho Ambriz fue entrevistado por Ares de Parga y Jaime Ordiales

Ambriz en entrevista exclusiva con Azteca Deportes confirmó que habló con los altos cargos de la FMF (Federación Mexicana de Futbol) en donde presentó su proyecto con la intención de convencerlos de que él era el indicado para transformar el futuro del futbol mexicano.

“Primero me lo comunicó (interés de la FMF en entrevistarlo) Francisco Suinaga (Presidente del Toluca), me autorizó a que yo pudiera tener esa plática primero con Rodrigo Ares de Parga y después con Jaime Ordiales, hablamos mucho de futbol, de qué era lo que pensaba de la trayectoria que había tenido”, confesó Nacho Ambriz sobre la entrevista que tuvo para ser el nuevo estratega de México.

Nacho Ambriz conoce a la Selección Mexicana desde sus entrañas

Nacho ha estado en la Selección Azteca en distintas etapas y en distintos puestos, tanto como futbolista, donde llegó a ser el capitán de México en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, como auxiliar técnico estuvo al lado de Javier Aguirre en Corea y Japón 2002, por lo que que cuenta con amplia experiencia con el combinado mexicano.

“A la Selección la conozco desde juvenil, cuando fue el mundial juvenil, sé lo que significa ponerme la camiseta de la selección, después de haber jugado el mundial, de haber sido capitán de la selección, después de haber ido de auxiliar con Javier a otro mundial, creo que estaban los requisitos y creo que los llenaba, después ya tuve la reunión con los cinco de la comisión que son los que decidieron quien fuera el entrenador, me siento contento, porque mi trabajo es el único que me respalda, si me sentía preparado para la responsabilidad, pero también tenía un compromiso con el Toluca, agradecerles la oportunidad de hablar con ellos, que se fije en mí siempre es saber que vas haciendo un buen trabajo, después hoy no me tocó”, respondió Ambriz sobre la relación que tiene con la Selección Azteca a lo largo de su carrera en el medio futbolístico.

El técnico del Toluca, Nacho Ambriz, mencionó que en caso de que fuera buscado para formar parte del cuerpo técnico de Diego Cocca, podría aceptar la oferta con el único objetivo de ayudar a México en el proceso rumbo al Mundial del 2026.

