Conoce todos los detalles de la semana 5 en la LLA

Ha pasado el meridiano de la temporada regular y las 8 escuadras que conforman la Liga Latinoamérica de League of Legends, se preparan para las últimas cuatro fechas del apertura 2022. Todo con miras a los playoffs.

Este fin de semana nos regaló grandes emociones, arrancando la jornada número 9 con victoria de Team Aze sobre la escuadra de Alla Knights, esto gracias a una destacada participación de su carrilero superior Lonely, quien lució un Jayce que logró imponerse a la Gwen de Skeeto, para así lograr sacar la ventaja que necesitaban, esperando el error del rival para cerrar la partida en 31 minutos.

¡La primera victoria es para @TeamAzeGG!🙌



⚔️El naipe detiene a @allknights_la y lo deja en los últimos lugares de la tabla general en la #LLAxAzteca. pic.twitter.com/FrB6oTvnt6 — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) February 26, 2022

Esa misma fecha, sirvió para que los equipos que se encuentran en tope de tabla siguieran sumando, ya que tanto Rainbow7, Infinity y Estral salieron victoriosos de sus recpectivos enfrentamientos. Siendo Grell uno e los jugadores más destacados de la jornada, ya que el jungla de Estral, logró cosechar 17 “Kills” sobre la escuadra de XTEN, ayudando a cerrar una partida que terminó con una diferencia de 12 mil de oro entre ambas escuadras.

Para la joranda número 10, la escuadra de los bots, logró imponerse 14-11 a Isurus Gaming, resultado con sabor especial para Zerito, carrilero superiro de XTEN, el cual se lució con una muy buena selección de Irelia para esta partida:

“…La victoria es importante para mi, no por la cercanía en la tabla general, si no porque logré ganarle a mi ex equipo…”

Sin embargo, la gran sorpresa del fin de semana, la dio All Knight, quien logró llevarse la victoria frente a Estral. Una escuadra que solamente había logrado ganar una partida, logra su segundo triunfo de la temporada y de manera categorica. 20 “Kills” a 2, 9 torretas a 1 y logrando llevarse la gran mayoría de objetivos globales (2, Heraldos, 4 Dragones y 2 Barones), suficiente para superar por una diferencia de 13 mil de oro a los Faraones, todo gracias a una gran labor de equipo y una importante participación por parte de Skeeto, el carrilero superior de los caballeros draconicos fue de los más importantes en este fin de semana de actividades.

Con estos resultados, la tabla general queda de la siguiente manera:

No se pierdan la semana número 6 por las plataformas digitales de Azteca Esports, este sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde (TCM) con toda la actividad de la LLA:



Sábado 5 de marzo

AZE vs GET

R7 vs EST

ISG vs AK

INF vs XTN

Domingo 6 de marzo

EST vs AZE

ISG vs R7

INF vs AK

XTN vs GET