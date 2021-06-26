Turismo en Tokyo | Parque Nacional Shinjuku Gyoen

El Parque Nacional Shinjuku Gyoen es uno de los jardines botánicos más grandes de la ciudad. Con más de 58 hectáreas de extensión, el lugar es perfecto para hacer turismo en Tokyo relajarse, pues ofrece un ambiente de paz y tranquilidad en una ciudad que está en constante ruido y movimiento.

Inaugurado desde 1892, el lugar fue residencia de un señor feudal y uno de los lugares de retiro de la familia imperial y de sus allegados. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el parque se reestructuró al pasar a manos del gobierno y abrió sus puertas al público como una atracción nacional en 1949 para disfrute de los turistas y ciudadanos.

Ubicado entre los barrios de Shinjuku y Shibuya, el jardín ofrece a sus visitantes una experiencia con la naturaleza con grandes explanadas de césped. Además, cuenta con diferentes temáticas: el jardín japonés, jardín inglés y jardín francés.

En el jardín japonés se pueden apreciar espacios llenos de estanques, islas, montículos y puentes de piedra. Por su parte, el inglés es uno de los mejores sitios para disfrutar de la contemplación de los cerezos en flor, pues el parque cuenta aproximadamente con 75 variedades. Finalmente, en el jardín francés se encuentran las tradicionales rosaledas y es ideal para dar un paseo romántico.

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¿Cuánto cuesta visitarlo?

El Parque Nacional Shinjuku Gyoen está abierto de 9:00 a 17:30 hora local, y la entrada general tiene un costo de 500 yenes, alrededor de 90 pesos mexicanos. No obstante, para las personas mayores de 50 años de edad existe un descuento a mitad de precio. El transporte al lugar es sencillo, pues el parque tiene tres entradas hacia los diferentes jardínes y se puede llegar por varias estaciones del metro que te dejan muy cerca del Jardín Botánico.

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