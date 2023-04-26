Conoce la estatua de Canelo Álvarez de más de 4 metros

Saúl Canelo Álvarez es oriundo del municipio de Juanacatlán, Jalisco, sitio en el que descansa una estatua de bronce hecha en honor el peleador, que está en una de las calles principales y que mira hacia la catedral de este pintoresco sitio.

Canelo Álvarez aquí ha sido inmortalizado, por la gran trayectoria en el boxeo, por su legado de ser campeón en cuatro diferentes categorías, de ser monarca en peso supermediano de manera indiscutida.

La obra fue realizada en siete semanas por el escultor Sigifredo Islas, quien logró plasmar la imagen como boxeador de Saúl Álvarez, en una pieza de cuatro metros y media tonelada de peso.

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Canelo, satisfecho por su estatua

El escultor recordó que Canelo, quien peleará en la división de los supermedianos el 6 de mayo en el Estadio Akron ante John Ryder, le agradeció la obra, dejando por la calidad y el parentesco, la posibilidad de replicarla en alguna otra ciudad de Estados Unidos, lo que emociona al artista.