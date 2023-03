Conoce los juegos galardonados al GOTY desde el año 2016

-2021 Its Take Two: Un increíble título para dos personas que nos narra la historia de un matrimonio quebrado, gracias al deseo de su hija los combierte en dos muchos de madera y tendrás que pasar por múltiples retos para volverse a enamorar.

-2020 The Last Of Us II: La saga continua de la mano de Ellie una de las pocas sobrevivientes a los eventos de la primera entrega, sobrevive a la infección y a los enemigos amardos.

-2019 Sekiro: Shadows Die Twice: Una joyita de videojuego donde tendrás que desenvainar tu espada en contra de los demonios más temidos.

-2018 God Of War: Vuélvete el asesino de dioses con Kratos, una historia basada en la mitología griega.

-2017 The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Uno de los mejores juegos de Nintendo Switch donde nos remontamos a los principios de Zelda.

-2016 Overwatch: El multijugador que se ganó el cororazón de muchos amantes del multiplayer.