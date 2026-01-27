-
F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?
-
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
-
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
-
VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review
-
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
-
¿GTA de ANIME? Probamos la beta de Neverness to Everness
-
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
-
College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review
-
Resident Evil Requiem: lo jugamos y es BRUTAL | Primeras impresiones AZE Review
Probamos Resident Evil Requiem durante 3 horas y salimos con una sola conclusión: Capcom está cocinando algo muy serio
-
Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review
En AZE Review ponemos a prueba Call of Duty: Black Ops 7, uno de los lanzamientos más esperados del año. Analizamos su campaña, el multijugador, los nuevos sistemas y si realmente logra recuperar la esencia que hizo grande a la franquicia
-
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
En este AZE Review analizamos Just Dance 2026, la nueva entrega del clásico de baile que vuelve con una selección musical renovada, modos de juego mejorados y una experiencia pensada para la tecnología actual
-
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Probamos a fondo la ROG Xbox Ally X, la nueva consola portátil que promete competir con todo gracias a su potencia, diseño renovado y compatibilidad total con Game Pass y tu biblioteca de PC
-
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
En este AZE Review analizamos Plants vs Zombies: Replanted, la nueva versión del clásico que marcó a toda una generación
-
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Descubre todo sobre su jugabilidad: combates intensos, sigilo estratégico y gráficos impresionantes. Te contamos lo que necesitas saber antes de jugar y nuestra puntuación final: Ninja Gaiden 4
-
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
En esta AZE Review analizamos a fondo Battlefield 6, el título que rompió récords en Steam y marcó un nuevo estándar para los FPS
-
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Diez años después, Dying Light regresa más brutal y oscuro que nunca. En esta AZE Review analizamos The Beast, la nueva entrega que promete devolverle el alma al survival horror.
-
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
En esta edición de AZE Review ponemos a prueba EA SPORTS FC 26, el nuevo capítulo de la saga futbolera más popular del mundo
-
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
El nuevo título de SEGA, Sonic Racing: CrossWorlds nos sorprendió con su dinamismo, circuitos llenos de detalles y una jugabilidad que mezcla nostalgia con innovación.