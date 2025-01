Conoce la novedades del Parche 0.1.1 de Path of Exile 2

El equipo de desarrollo de Path of Exile 2 puso en marcha su actualización del juego con el objetivo de mejorar la experiencia de juego para sus usuarios. “El hecho de que un problema concreto no figure en esta lista no significa que no lo conozcamos o que no vayamos a abordarlo. Sólo significa que no podemos solucionar el problema de manera inmediata”, dijo Jonathan Rogers, director de juego.

Lista de cambios y correcciones Path of Exile 2

Mapas

Se introducirán otros cuatro mapas de la Torre Perdida: Alpine Ridge, Sinking Spire, Bluff y Mesa.



El mapa actual de la Torre Perdida utilizará ahora la versión de «nivel superior» de las fichas de mapa, que tienen agujas al aire libre sin paredes.

Se añadirá una nueva Tablilla de Precursor que añade Jefes a los mapas de los alrededores.

Las cajas fuertes generarán monstruos más rápido y se mejorará el efecto de niebla.

Se refinaron los mapas más grandes y más pequeños para conseguir una experiencia más equilibrada. Por ejemplo, los mapas más grandes tendrán más monstruos raros para recompensar el tiempo extra que lleva terminarlos.



Aventuras de terror en Scorn con Medieval | Aze Review

Te puede interesar: Calendario de inicio de las ligas regionales de League of Legends

Jefes de las cumbres

El Árbitro de ceniza permitirá a los jugadores seis intentos, mientras que las dificultades más altas ofrecerán menos intentos.

El equipo prometió añadir intentos adicionales a otros jefes de las cumbres, pero estos requieren más trabajo.



Combate

Se mejorará la visibilidad de los efectos de tierra reduciendo el desorden del terreno y mejorando la visibilidad de los efectos de tierra.

El Atlas de los Mundos

Aumento del nivel de zoom en el Atlas de los Mundos.



Mejora de los tiempos de carga al abrir el Atlas desde el dispositivo de mapa o el menú mapa.

Las ciudadelas aparecerán más cerca del Zigurat y aparecerán a través de la niebla cuando estén lo suficientemente cerca.

Te puede interesar: Llega la temporada 1: Noxus a League of Legends este 2025

Actividades



Aumento de la tasa de caída de Astillas de Simulacro en un 20%.

Los presagios aparecerán un 60% más a menudo en Ritual.

Se ha mejorado la rareza de los objetos disponibles en los vendedores de la Expedición.

Objetos



Varios objetos únicos tendrán sus modificadores mejorados para hacerlos más útiles en niveles bajos.

Los objetos que se pueden encajar, como las runas y los núcleos de alma, se podrán reemplazar.

Se ha corregido un error que impedía que los objetos raros de nivel superior obtuvieron modificadores de nivel superior cuando superan cierto nivel de objeto.

Equilibrio



La armadura recibirá una ligera mejora de su eficacia.

Otros cambios

Los filtros de objetos estarán disponibles para los jugadores de consola.

Los usos de los amuletos aparecerán en la interfaz