Este 2025 promete muchas emociones en la escena competitiva de League of Legends, una de las disciplinas en los deportes electrónicos con más fanáticos alrededor del mundo y con eventos en vivo con niveles de audiencia elevados y que se equiparan a show de deportes convencionales como finales de futbol y Super Bowls, por mencional algunos.

Como es bien sabido, en nuestra región experimentará una nueva competencia, la LTA, misma que fusionará a los mejores talentos del continente (Latinoamérica, Norteamérica y Brasil), dividido en dos divisiones: norte y sur.

League of Legends Championship of The Americas (LTA). El nuevo nombre del ecosistema de Norteamérica, Latinoamérica y Brasil bajo una misma liga o, como nos gusta llamarlo, la Liga de las Américas. Esta región redefinida reúne dos poderosas conferencias: LTA Norte, con equipos de Norteamérica y el norte de Latinoamérica, y LTA Sur, con equipos de Brasil y Sudamérica.

Te puede interesar: La millonaria cifra que ganó TheGrefg con la rifa de su Tesla



Luego del largo periodo vacacional, tras la coronación del pentacampeón del mundo, T1- en Worlds 2024. Los equipos han aprovechado el tiempo para la reorganización de sus plantillas principales y staff técnicos, pero Riot Games ha puesto fecha para sus regresos en el primer torneo del año por región.

Calendario de inicio de las ligas regionales de League of Legends

Nuestra región tendrá inicio el próximo 25 de enero, la LTA del norte comenzará con la participación de Lyon; el actual tricampeón de la ya extinta LLA. Mientras que en la conferencia sur Isurus Estral tendrá su primera participación frente a un equipo brasileño.

A Plague Tale Requiem ¿Vale la pena comprarlo? | Aze Review

Te puede interesar: Estos son los videojuegos más esperados de este 2025

Por su parte, la gran liga de China, LPL será la encargada de ser la primera en retomar actividades, el 12 de enero, mientras que la LCK; máximo circuito coreano verá el regreso del “todopoderoso” T1 de nuestro querido Faker.