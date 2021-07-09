Conoce las reglas básicas del béisbol en Juegos Olímpicos

El béisbol fue deporte de competición olímpica por última vez en Pekín en la edición de los Juegos Olímpicos de 2008. Pero, ahora se reincorpora al programa Olímpico y formará parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

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El béisbol fue un deporte de exhibición en diversas ediciones de los Juegos Olímpicos. En 1992 en Barcelona fue admitido como deporte de competición y merecedor de medalla olímpica.

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el Comité Olímpico Internacional invitó al país anfitrión a que propusiera la inclusión temporal de alguna competición. Dada la popularidad del béisbol en Japón, el Comité Organizador de Tokio 2020 decidió que se añadieran competiciones de sóftbol femenino y béisbol masculino.

Dicha competencia será organizada por la organización rectora de este deporte a nivel mundial, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, WBSC, por sus siglas en inglés.

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En Tokyo 2020 habrá seis selecciones, el equipo japonés por ser del país anfitrión tiene la plaza asegurada. Pero, otros países también se están perfilando a posicionarse dentro del medallero olímpico.

Béisbol olímpico

Entre el lanzador y el bateador está la esencia del béisbol, los lanzamientos puedn alcanzar hasta los 160 kilómetros por hora, a lo que respecta a un batazo, alcanza 100 metros o más y supera la valla del campo exterior.

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Por su parte, los bateadores deben acertar el tipo de lanzamiento que realizará el lanzador, de modo que logren golpear la pelota, situar más jugadores en las bases y conseguir una carrera recorriendo las bases y regresando al home.

Los jugadores situados en el campo tienen la tarea de conseguir, mediante saltos espectaculares para capturar la pelota y pases con fuerza desde el fondo del campo, que las pelotas lanzadas hacia su zona acaben en la eliminación del bateador.

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Se presentó el roster oficial de la Selección Mexicana de Beisbol, que competirá en #Tokyo2020.#ElOroEsNuestro



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Esta disciplina es jugada por dos equipos de nueve jugadores cada uno, el objetivo de este deporte es intentar conseguir el mayor número de carreras golpeando una pelota y corriendo alrededor de una serie de bases hasta alcanzar el home.

La dinámica fluye entre entre batear y defender el campo, los periodos se denominan entradas. Los jugadores intercambian las posiciones cuando el equipo defensor elimina a tres de sus oponentes.

El equipo defensor está compuesto por un lanzador, un receptor, cuatro jugadores en el cuadro interior y tres jugadores fuera de él. El lanzador envía la pelota desde un pequeño montículo hacia el bateador oponente, el cual se encuentra en el plato o home a 18.4 metros de distancia.

A la vista del estado de emergencia implementado en Tokio, se decidió hoy en una reunión de cinco partes que no se permitirá el ingreso de espectadores a ninguna sede en Tokio durante los @juegosolimpicos #Tokyo2020 .



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El bateador intenta golpear la pelota mientras que los defensores buscan eliminar al bateador mediante diferentes jugadas. El equipo con mayor número de carreras después de las nueve entradas, o turnos entre batear y defender, gana.

Si después de las nueve entradas los equipos estuvieran empatados, el partido continuaría con nuevas entradas hasta que uno de los equipos consiga la mayor puntuación que el otro tras el mismo número de turnos bateando.

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