Conoce a las únicas selecciones nacionales que han ganado un Oro Olímpico y una Copa Mundial

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA se siente más viva que nunca y por ello, los registros se vuelven el tema de conversación de muchos espacios. Ante eso, vale la pena conocer el contexto de las selecciones nacionales que han conseguido el oro en los Juegos Olímpicos y que también ganaron alguna Copa Mundial. No son muchas y alguna probablemente te sorprenda.

¿Qué selecciones nacionales ganaron los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial?

En la actualidad, estos dos eventos podrían tratarse como las competiciones más importantes a nivel mundial. Sin lugar a dudas, son las más vistas y en el ámbito futbolístico funcionan de maneras particulares. Ante eso, se indica que solamente 8 países han repetido la máxima gloria en el balompié varonil.

Y este es el privilegiado listado…

Brasil - Oro Olímpico en 2016 y 2020 / Copa Mundial en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

España - Oro Olímpico en 1992 y 2024 / Copa Mundial en 2010.

Argentina - Oro Olímpico en 2004 y 2008 / Copa Mundial 1978, 1986 y 2022.

Uruguay - Oro Olímpico en 1924 y 1928 / Copa Mundial en 1930 y 1950.

Francia - Oro Olímpico en 1984 y 2012 / Copa Mundial en 1998 y 2018.

Alemania - Oro Olímpico en 1976 como Alemania Democrática / Copa Mundial en 1954, 1974, 1990 y 2014.

Italia - Oro Olímpico en 1936 / Copa Mundial en 1934, 1938, 1982 y 2006.

Inglaterra - Oro Olímpico en 1908 y 1912 / Copa Mundial en 1966.

¿Qué selecciones completan el medallero olímpico en futbol masculino?

Con la historia desde 1900, los Juegos Olímpicos han visto pasar entre sus competencias a multitud de países, algunos que ya no existen. Y justamente los que completan el medallero bañado de oro - específicamente - son otras 10. Es decir, selecciones nacionales que nunca han ganado la Copa Mundial, pero que sí ganaron el primer lugar en los Juegos Olímpicos son las siguientes.