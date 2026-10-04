Conor McGregor, sobre la importancia de disfrutar el éxito: “La vida es una montaña rusa. Un minuto estás arriba, un minuto estás abajo. Pero, ¿a quién no le gustan las montañas rusas?”

Se trata de uno de los deportistas que más comentarios ha generado a nivel mundial por las actuaciones que tiene dentro del octágono y también fuera de él, por lo que suele polarizar las redes sociales. A pesar de ello, nadie niega el impacto que Conor McGregor ha tenido en las últimas dos décadas.

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Se trata de un peleador irlandés que se volvió trascendente por su etapa en la UFC, pero que también ha tenido la oportunidad de formar parte de otras disciplinas a lo largo de los últimos años. Por tal motivo, no está de más conocer la frase más importante que ha dicho hasta ahora.

¿Cuál es la mejor frase que ha dicho Conor McGregor en la historia?

Conor McGregor no tiene miedo de las cámaras y los medios de comunicación, por lo que constantemente suele ser protagonista en las ruedas de prensa que realiza gracias a las frases o declaraciones que concede y que, normalmente, tienen mucho que ver con su personalidad.

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Una de ellas guarda relación precisamente con la forma en cómo se lidia con el éxito cuando has alcanzado la fama sin importar la disciplina en la que estás: “La vida es una montaña rusa. Un minuto estás arriba y un minuto estás abajo. Pero, ¿a quién no le gustan las montañas rusas?”.

Básicamente, con esta frase Conor McGregor busca demostrar que el éxito puede ser efímero dependiendo de la personalidad de cada deportista, por lo que, más allá de llegar a la cima, lo verdaderamente importante es mantenerse en la misma por un largo periodo de tiempo.

¿Qué otras frases famosas tiene Conor McGregor?