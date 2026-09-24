Construyen nuevo estadio que será levantado en ruinas arqueológicas, tendrá más de 11 hectáreas verdes y superará en capacidad a más de la mitad de los recintos de la Liga BBVA MX

El ambicioso proyecto para el nuevo estadio de la AS Roma en la zona de Pietralata avanza hacia su consolidación, destacando no solo por sus dimensiones colosales, sino por los fascinantes retos históricos y ecológicos que enfrenta su construcción, la cual se prevé que inicie a principios de 2027 y finalice hacia el 2030.

De acuerdo con el medio británico The Sun, la sección sur del terreno ya ha sido inspeccionada por las autoridades correspondientes. En esta zona, se tiene programada una excavación adicional para explorar a detalle una villa romana y una antigua calzada que fueron descubiertas recientemente durante los estudios del suelo.

Ante esta situación, se ha determinado que se requerirán más investigaciones y estrictas medidas de protección en caso de que los trabajos de obra revelen más capas arqueológicas mientras avanzan los preparativos del recinto, asegurando así la preservación del patrimonio histórico de la ciudad para un estadio que proyecta un aforo total cercano a los 65,000 espectadores.

Te puede interesar: OFICIAL: El Cruz Azul vs Chivas del Apertura 2026 se jugará en un estadio para menos de 15,000 personas

Millonaria inversión y el centro urbano multifuncional

La inversión total del proyecto es monumental, superando los 1,100 millones de dólares, financiados en su totalidad por el club. De esta cifra, tan solo la construcción del inmueble costará cerca de 810 millones de dólares, mientras que el resto de los fondos se destinará a infraestructura, mejoras de movilidad y desarrollo urbano en los alrededores.

El objetivo de la Roma va mucho más allá de edificar un simple recinto deportivo; buscan desarrollar un centro urbano multifuncional que operará durante todo el año, incluso cuando no haya partidos programados.

El gigantesco complejo incluirá:



Un museo del club de 1,600 metros cuadrados .

. Una megatienda oficial de 1,800 metros cuadrados .

. Más de 30 locales comerciales .

. Diversos espacios destinados para restaurantes, eventos y conferencias.

Tendrá más de 11 hectáreas verdes

Por otra parte, ante la preocupación que ha existido en torno a la magnitud de la obra, el plan maestro pondrá especial atención en garantizar la protección del paisaje y el entorno natural durante todo su desarrollo.

De acuerdo con información de beIN Sports, el complejo destinará un total de 15 hectáreas para espacios públicos, de las cuales 11.6 hectáreas serán exclusivamente áreas verdes y 3.5 hectáreas se utilizarán para plazas y vías peatonales. Este distrito también contará con parques urbanos, áreas recreativas, ciclovías y canchas, con el objetivo de revitalizar el barrio de Pietralata.

Finalmente, con una impresionante capacidad proyectada de más de 60,000 espectadores, este moderno escenario superará en aforo a más de la mitad de los estadios actuales de la Liga BBVA MX, posicionándose como un inmueble de élite que aspira a ser una de las sedes principales para la Eurocopa 2032.

Te puede interesar: CONFIRMADO: México será sede de otro Mundial; será en un municipio de menos de 150 mil habitantes

Capacidad de los estadios de la Liga MX

A continuación, te presentamos cómo se ordenan los recintos de la Liga BBVA MX de acuerdo con su aforo aproximado (información recabada del portal oficial de la Liga MX):



Estadio Banorte (Club América / Cruz Azul) - Ciudad de México: 88,084

(Club América / Cruz Azul) - Ciudad de México: 88,084 Estadio Olímpico Universitario (Pumas UNAM) - Ciudad de México: 58,000.

(Pumas UNAM) - Ciudad de México: 58,000. Estadio Jalisco (Atlas FC) - Guadalajara, Jalisco: 55,020 – 56,713

(Atlas FC) - Guadalajara, Jalisco: 55,020 – 56,713 Estadio BBVA (CF Monterrey) - Guadalupe, Nuevo León: 53,500

(CF Monterrey) - Guadalupe, Nuevo León: 53,500 Estadio Cuauhtémoc (Club Puebla) - Puebla, Puebla: 47,932

(Club Puebla) - Puebla, Puebla: 47,932 Estadio Akron (CD Guadalajara / Chivas) - Zapopan, Jalisco: 46,232

(CD Guadalajara / Chivas) - Zapopan, Jalisco: 46,232 Estadio Universitario "El Volcán" (Tigres UANL) - San Nicolás, Nuevo León: 41,615

(Tigres UANL) - San Nicolás, Nuevo León: 41,615 Estadio Corregidora (Querétaro FC) - Querétaro, Querétaro: 33,162

(Querétaro FC) - Querétaro, Querétaro: 33,162 Estadio León / Nou Camp (Club León) - León, Guanajuato: 31,297

(Club León) - León, Guanajuato: 31,297 Estadio Nemesio Díez (Deportivo Toluca) - Toluca, Estado de México: 27,273

(Deportivo Toluca) - Toluca, Estado de México: 27,273 Estadio Corona / TSM (Santos Laguna) - Torreón, Coahuila: 29,237

(Santos Laguna) - Torreón, Coahuila: 29,237 Estadio Hidalgo (CF Pachuca) - Pachuca, Hidalgo: 27,512

(CF Pachuca) - Pachuca, Hidalgo: 27,512 Estadio Caliente (Club Tijuana / Xolos) - Tijuana, Baja California: 27,33

(Club Tijuana / Xolos) - Tijuana, Baja California: 27,33 Estadio Alfonso Lastras (Atlético de San Luis) - San Luis Potosí, SLP: 25,111 – 27,029

(Atlético de San Luis) - San Luis Potosí, SLP: 25,111 – 27,029 Estadio Victoria (Club Necaxa) - Aguascalientes, Ags.: 24,501

(Club Necaxa) - Aguascalientes, Ags.: 24,501 Estadio Olímpico Benito Juárez (FC Juárez / Bravos) - Ciudad Juárez, Chihuahua: 22,300.

Te puede interesar: Nuevo Estadio Nacional: el techo ya tiene estructura, la iluminación será instalada por el gobierno de Francia y tendrá capacidad de 50 mil personas, casi como el Jalisco y el BBVA