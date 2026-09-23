Nuevo Estadio Nacional: el techo ya tiene estructura, la iluminación será instalada por el gobierno de Francia y tendrá capacidad de 50 mil personas, casi como el Jalisco y el BBVA

El Nuevo Estadio Nacional de El Salvador superó el 75% de su fase de construcción, consolidándose como una de las obras de infraestructura deportiva más avanzadas del continente americano. Diseñado bajo rigurosos estándares técnicos, el inmueble busca situarse al nivel de recintos emblemáticos de América Latina por su despliegue tecnológico, conectividad y sostenibilidad ambiental.

El complejo abarca una superficie total de 170,000 metros cuadrados y dispondrá de una capacidad de 50,000 asientos individuales, lo que lo convertirá en el estadio de mayor aforo en El Salvador y el más grande de Centroamérica, ingresando además en la selecta lista de los recintos de mayor envergadura en la región.

Más allá de su arquitectura de vanguardia, el núcleo del proyecto destaca por su integración con el entorno y su modelo de eficiencia energética:



Gestión de recursos: Incorpora sistemas bioclimáticos diseñados para maximizar el ahorro de agua y energía eléctrica , mitigando la huella operativa durante eventos de alta concurrencia.

Incorpora sistemas bioclimáticos diseñados para maximizar el , mitigando la huella operativa durante eventos de alta concurrencia. Certificación internacional: Toda la infraestructura interna, desde el terreno de juego hasta los vestidores y accesos, cumple con los lineamientos oficiales de la FIFA para albergar partidos de eliminatorias mundialistas y certámenes internacionales de primer nivel.

Te puede interesar: Toluca firma con crack brasileño en pleno Apertura 2026

Por cierto, los salvadoreños se están rifando con su nuevo estadio Nacional.

Será para 50 mil espectadores y se abrirá en 2027. pic.twitter.com/RNwAfFiPpg — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) August 28, 2025

Ubicación estratégica y complejo multideportivo

El estadio se edifica en Antiguo Cuscatlán (departamento de La Libertad), en el terreno donde operaba la antigua Escuela Militar. La obra no solo fungirá como sede principal de la Selección Nacional de El Salvador, sino también como un punto turístico y deportivo para el país.

El plan maestro incluye un entorno multifuncional dotado de canchas auxiliares para futbol y baloncesto, áreas recreativas, estacionamientos masivos y un circuito de accesos viales rápidos destinados a agilizar el flujo de los asistentes.

Te puede interesar: OFICIAL: Estrella del Mundial que jugó en México irá a juicio por violación

Cooperación con Francia en iluminación

En el apartado técnico y de conectividad, el recinto contará con participación internacional en sus componentes lumínicos. De acuerdo con informes de la prensa salvadoreña (Diario El Mundo), el Gobierno de Francia formará parte del proyecto integral de iluminación especializada del estadio, integrándose a una iniciativa de cooperación técnica que también abarca la modernización de los corredores viales y carreteras adyacentes al complejo deportivo.

Aunque las autoridades aún no han fijado un día específico en el calendario oficial, el cronograma de obra mantiene como horizonte el año 2027 para la entrega definitiva y apertura del recinto. Durante los meses restantes continuará la instalación de la cubierta exterior, el acondicionamiento del césped híbrido y la calibración de los sistemas tecnológicos y audiovisuales.

Te puede interesar: Reinauguran estadio en México que tendrá piso removible, techo con forma de arcos y tendrá locales comerciales, como varios de la Liga BBVA MX