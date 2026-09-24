CONFIRMADO: México será sede de otro Mundial; será en un municipio de menos de 150 mil habitantes

Durante el 195.º Congreso de la Unión Ciclista Internacional (UCI) celebrado en Montreal, la Unión Ciclista de México (UCMex) anunció de manera oficial que el estado de Puebla ha sido designado como la sede del Campeonato Mundial UCI de Mountain Bike Maratón (MTB XCM) para el año 2029.

Esta designación marca un hito sin precedentes para el deporte nacional, ya que será la primera vez que México albergue una cita mundialista absoluta de esta especialidad. El evento tendrá como epicentro la región de Atlixco, un escenario que se ha ganado la confianza internacional gracias a sus exitosos antecedentes como anfitrión de competencias de alto calibre, destacando la tradicional Popobike Marathon International.

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El Cross-Country Maratón es reconocido como una de las pruebas de resistencia y técnica más brutales del ciclismo de montaña. Los atletas que se den cita en territorio poblano deberán enfrentarse a circuitos de larga distancia que habitualmente oscilan entre los 60 y 160 kilómetros, acompañados por miles de metros de desnivel acumulado que llevarán al límite la capacidad física y mental de los corredores.

Además de la exigencia del terreno, la edición poblana de 2029 traerá consigo un cambio histórico en el reglamento. A partir de este evento, la UCI implementará una importante novedad competitiva al unificar de manera permanente las categorías Elite y Masters dentro del campeonato mundial, garantizando un espectáculo deportivo renovado y de altísimo nivel para todos los aficionados al ciclismo de montaña.

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El corazón de la competencia: ¿Cuánta gente vive en Atlixco?

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el municipio de Atlixco cuenta con 141,793 habitantes. De esta cifra poblacional, el 52.8% corresponde a mujeres (74,931) y el 47.2% a hombres (66,862).

os residentes de este "Pueblo Mágico", que representan el 2.2% de la población total del estado de Puebla, serán los anfitriones de esta justa internacional, aportando la característica calidez y hospitalidad de una ciudad que ya es un referente indiscutible del turismo deportivo de aventura.

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