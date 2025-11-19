deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Contra quién le tocaría jugar a México ahora que se definieron los bombos del Sorteo del Mundial 2026, según la IA

La Selección Nacional de México es cabeza de serie para la Copa del Mundo 2026 por ser anfitrión y la ChatGPT reveló posibles rivales

Contra quién le tocaría jugar a México ahora que se definieron los bombos del Sorteo del Mundial 2026, según la IA
Posibles rivales de México en el Mundial 2026
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Compartir

La Selección Nacional de México (que tuvo el buen rendimiento de un jugador inesperado) viene de perder 2-1 con Paraguay y el equipo de Javier Aguirre deja más dudas que certezas. Sin embargo, ya se palpita el sorteo del Mundial 2026.

La inteligencia artificial está en auge y ahora realizó un informe del posible grupo que la Selección Mexicana podría tener en la Copa del Mundo del año próximo. Al ser cabeza de serie, no tiene importancia que México cayó en el ranking FIFA nuevamente.

México Paraguay
Crédito: Mexsport

La inteligencia artificial reveló 3 posibles grupos para México en el Mundial 2026

Ordenado de fácil a ‘grupo de la muerte’, esta fue la predicción de la IA de ChatGPT: (aclaración: no puede predecir el futuro, pero puede realizar estimaciones cercanas a la realidad).

  • México / México / México
  • Australia / Colombia / Croacia
  • Argelia / Noruega / Paraguay
  • Nueva Zelanda / Cabo Verde / Repechaje Europeo 1

TE PUEDE INTERESAR:

Atención México: Las reglas a tener en cuenta para el sorteo del Mundial 2026

  • El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, divididos en 12 grupos de 4 equipos (uno de cada uno de los cuatro bombos). Avanzan a octavos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros. 
  • El Bombo / Pot 1 incluye los 3 anfitriones (México en el Grupo A, Estados Unidos y Canadá) y a los 9 mejores según ranking. 
  • Entre las exceptuando a la UEFA (que puede tener hasta 2 equipos en un mismo grupo), ninguna otra confederación puede tener 2 equipos en el mismo grupo
  • Los 2 ganadores de los play-offs intercontinentales (entre Bolivia, RD Congo, Iraq, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) y los 4 ganadores del play-off europeo no estarán decididos al momento del sorteo.

Posibilidades reales para el sorteo del Mundial 2026 y el grupo de México

Hay que destacar que en el Bombo 2 están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Como ninguno de ellos es de la Concacaf, cualquiera podría integrar el grupo con los aztecas.

Del bombo 3 podría ir cualquiera excepto Panamá para no repetir confederación. Allí están Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Nadie quiere a los noruegos y a los egipcios porque tienen a Erling Haaland y Mohamed Salah, respectivamente.

En el bombo 4 están definidos la mitad de los participantes: Jordan, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nueva Zelanda. De ahí solo podrían entrar Nueva Zelanda, Jordan, Ghana y Cabo Verde. ¿Acertará la IA su predicción para el grupo de México?

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
×
×