Contra quién le tocaría jugar a México ahora que se definieron los bombos del Sorteo del Mundial 2026, según la IA

La Selección Nacional de México (que tuvo el buen rendimiento de un jugador inesperado) viene de perder 2-1 con Paraguay y el equipo de Javier Aguirre deja más dudas que certezas. Sin embargo, ya se palpita el sorteo del Mundial 2026.

La inteligencia artificial está en auge y ahora realizó un informe del posible grupo que la Selección Mexicana podría tener en la Copa del Mundo del año próximo. Al ser cabeza de serie, no tiene importancia que México cayó en el ranking FIFA nuevamente.

La inteligencia artificial reveló 3 posibles grupos para México en el Mundial 2026

Ordenado de fácil a ‘grupo de la muerte’, esta fue la predicción de la IA de ChatGPT: (aclaración: no puede predecir el futuro, pero puede realizar estimaciones cercanas a la realidad).

México / México / México

Australia / Colombia / Croacia

Argelia / Noruega / Paraguay

Nueva Zelanda / Cabo Verde / Repechaje Europeo 1

Atención México: Las reglas a tener en cuenta para el sorteo del Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, divididos en 12 grupos de 4 equipos (uno de cada uno de los cuatro bombos). Avanzan a octavos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros.

(uno de cada uno de los cuatro bombos). Avanzan a octavos de final los dos primeros y los ocho mejores terceros. El Bombo / Pot 1 incluye los 3 anfitriones (México en el Grupo A , Estados Unidos y Canadá) y a los 9 mejores según ranking.

, Estados Unidos y Canadá) y a los 9 mejores según ranking. Entre las exceptuando a la UEFA (que puede tener hasta 2 equipos en un mismo grupo), ninguna otra confederación puede tener 2 equipos en el mismo grupo .

. Los 2 ganadores de los play-offs intercontinentales (entre Bolivia, RD Congo, Iraq, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) y los 4 ganadores del play-off europeo no estarán decididos al momento del sorteo.

Posibilidades reales para el sorteo del Mundial 2026 y el grupo de México

Hay que destacar que en el Bombo 2 están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Como ninguno de ellos es de la Concacaf, cualquiera podría integrar el grupo con los aztecas.

Del bombo 3 podría ir cualquiera excepto Panamá para no repetir confederación. Allí están Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Nadie quiere a los noruegos y a los egipcios porque tienen a Erling Haaland y Mohamed Salah, respectivamente.

En el bombo 4 están definidos la mitad de los participantes: Jordan, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nueva Zelanda. De ahí solo podrían entrar Nueva Zelanda, Jordan, Ghana y Cabo Verde. ¿Acertará la IA su predicción para el grupo de México?

