Contrato Messi y PSG: Sueldo, duración del contrato, fechas clave

Lionel Messi ya se despidió del FC Barcelona en una conferencia de prensa muy emotiva, donde fue ovacionado de sobremanera y en la cual también hubo muchas lágrimas en el argentino y los presentes; sin embargo, ahora se estaría cerrando su pase al PSG de cara a la siguiente temporada.

Si bien no hay nada oficial al momento, diversos medios aseguran que Messi se unirá al París Saint-Germain con un contrato que superaría lo que pudo ofrecerle el FC Barcelona debido a su penosa situación económica.

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Sueldo y duración del contrato

De acuerdo a varios medios, el sueldo que estaría percibiendo Lionel Messi sería de 40 millones de euros por temporada, cifra que estaría por encima de lo que le ofrecía el FC Barcelona; además de que, al ser agente libre, estaría cobrando una prima de fichaje de 30 millones más.

Respecto a la duración del contrato, Lionel Messi firmaría un vínculo por dos temporadas con opción a una más con base al rendimiento y la situación que esté viviendo el argentino en su nuevo club, además cómo se sienta físicamente, ya que cuando termine su segundo año en el cuadro parisino ya tendría 36 años cumplidos.

Con los 40 millones por temporada, Lionel Messi sería el mejor pagado del PSG, ya que Neymar estipuló su última renovación un salario de 35 millones, bajando la ficha con la intención que durara más tiempo.

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Fechas clave para Lionel Messi y el PSG

Con el inicio de la próxima temporada ya en puesta, se dice que Lionel Messi estaría viajando este mismo 8 de agosto a París para el lunes 9 presentar las pruebas médicas de rutina y firmar su contrato, por lo que su presentación oficial se estaría llevando a cabo el martes 10 de agosto en la mismísima Torre Eiffel.