Messi rompe el silencio sobre su salida del FC Barcelona

El futbolista argentino Lionel Messi habló sobre su salida del FC Barcelona en una rueda de prensa atiborrada de aplausos y lágrimas en las instalaciones del Camp Nou, todo esto para hablar sobre su salida del equipo, luego de 20 años de formar parte de la entidad blaugrana.

Conoce más sobre la escalada, nuevo deporte Olímpico | El ABC de Tokyo 2020

“Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. La verdad que el año pasado sí que lo estaba, estaba convencido. Pero este año no, este año mi familia y yo estábamos convencidos de que íbamos a seguir en nuestra casa”, comentó.

Tal vez te interese: Filtran la playera que usaría Lionel Messi en el PSG

Messi llegó a la tarima entre lágrimas, las cuales intentó disimular cuando comenzó su discurso; sin embargo, esto le fue imposible mientras pronunciaba las palabras, demostrando que este adiós es igual de complicado para él como para los aficionados; donde admitió que no tenía previsto salir.

“Hoy me toca despedirme de esto. Llegue con 13 años y después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos y no puedo estar más orgulloso de lo que hice y vivir en esta ciudad; estoy convencido que tras unos años fuera voy a volver, porque es nuestra casa”, agregó.

Soccrates Images/Getty Images BARCELONA, SPAIN - APRIL 27: Lionel Messi of FC Barcelona with his son Ciro Messi Roccuzzo during the Spanish Copa del Rey match between FC Barcelona v Levante at the Camp Nou on April 27, 2019 in Barcelona Spain (Photo by Erwin Spek/Soccrates/Getty Images)

Messi niega que haya cerrado su fichaje con el PSG

Si bien admitió que al salir el comunicado de que no seguiría más en el FC Barcelona recibió varias llamadas para incorporarse a algún otro equipo, la realidad es que al momento no tienen cerrado nada con nadie; no obstante, no descarta llegar al París Sint-Germain como se ha especulado en las últimas horas.

“Bueno es una posibilidad la del PSG. A estas horas no tengo nada arreglado con nadie. Varios clubes se han interesado y todavía no hay nada cerrado. Estamos hablando, obvio”, externó.

¿Qué piensa Messi del FC Barcelona sin él?

Respecto a la plantilla que defenderá ahora el escudo del FC Barcelona ya sin Messi; el mejor jugador en la historia del club asevera que hay calidad para sacar el barco a flote y que puedan pelear títulos.

También podría interesarte: Leyendas del Barcelona lamentan la salida de Lionel Messi

“El Barça tiene una grandísima plantilla, seguramente seguirán llegando jugadores. Los jugadores pasan, como dijo Laporta, el club siempre es más importante que cualquiera; al principio será raro, pero hay buenos jugadores, gran plantilla, todo se acomoda”, culminó.