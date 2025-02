La controversia de arbitraje en la NFL que puede afectar al Super Bowl LIX

En la NFL esta temporada ha sido marcada por controversia que rodea los partidos de los Kansas City Chiefs, quienes forman una mitad del encuentro del Super Bowl, enfrentándose a los Philadelphia Eagles. En el día de medios del partido más grande del año en Estados Unidos, los reporteros no fueron tímidos en preguntarles a los jugadores, técnicos e inclusive al comisionado Roger Goodell qué opinan del tema.

Por qué hay tanta controversia previo al Super Bowl LIX

En los últimos cuatro años de playoffs solamente se han marcado tres faltas de interferencia de pase en contra de los Chiefs mientras que sus contrincantes han sido penalizados once veces por la misma razón. Durante estos playoffs se ha marcado nada más una infracción de rudeza al mariscal contra los Chiefs, comparado a las siete que se han marcado a favor de los Chiefs. En los once partidos de playoffs que han jugado los Chiefs los últimos cuatro años, los Chiefs tienen 18 puntos esperados como resultado de los pañuelos a su favor en esos partidos. Ocho de los once partidos de playoffs se decidieron por una anotación o menos.

Como la diferencia de infracciones es tan grande comparada a otros equipos hay muchas teorías que la NFL le favorece a los Chiefs para crear una nueva dinastía. Las estadísticas demuestran que efectivamente, los equipos que se enfrentan a Kansas son probables de sacar más castigos que los Chiefs, dándole una ventaja al equipo de Patrick Mahomes. Sin embargo, no hay manera de comprobar si es tema de los árbitros o que los Chiefs simplemente están bien entrenados para evitar castigos.



¿Qué dijeron los jugadores al respecto de la polémica arbitral?

El coach del posible tricampeón de la NFL, Andy Reid, confirmo en el día de medios que “los árbitros están haciendo su trabajo y lo hacen en la mejor capacidad posible. No le favorecen a ningún equipo. Es buena historia, pero no es realidad. Es un insulto a ellos decir que arreglan partidos.” Al igual que Reid, el comisionado Goodell dijo que era una “teoría ridícula.” La Asociación de Árbitros NFL alegó que las teorías eran “insultantes y absurdas.”

Cuando se le preguntó a los jugadores, Travis Kelce decidió no contestar y en lugar pido la próxima pregunta mientras que a Patrick Mahomes se le preguntó que quién es su arbitro favorito. El mariscal se carcajeó de la pregunta y contestó de manera profesional: “todos los árbitros son excelentes hacen todo lo que pueden y nosotros salimos y jugamos el partido de manera correcta.”