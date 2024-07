El contundente mensaje del Chiquete a su posible salida a Europa

El defensa mexicano Jesús ‘Chiquete’ Orozco se defiende de las críticas de los aficionados de las Chivas luego del error cometido en el partido ante los Xolos de Tijuana donde el conjunto de Guadalajara terminó cayendo por marcador 4-2.

Los seguidores aseguran que Chiquete tiene la cabeza en otro lado, ya que existen versiones de que el jugador azteca saldrá del equipo para irse a jugar al futbol europeo.

En mensaje del Chiquete Orozco sobre sus críticas

Orozco, en su red social Instagram, contestó a las críticas publicando: “Gracias por sus buenos y malos comentarios en el partido de ayer. He leído sus mensajes, soy un jugador que prefiere hablar en la cancha y sé que no fue mi mejor cierre de partido, pero no es un tema de distracción, para eso tengo a la gente correcta a mi alrededor y el respaldo de una directiva que se encargan del resto… Estoy enfocado en Chivas porque no se me ha dicho lo contrario. El martes tengo la oportunidad de revertir este mal momento y a seguir dando todo por estos colores… ¡Arriba las Chivas! ”

El Chiquete fue protagonista de un error al final del encuentro que permitió que los Xolos tomaran la ventaja de 4-1 acabando con cualquier oportunidad de soñar con el empate en el tiempo añadido.

Anderlecht se interesa por Chiquete Orozco

Hace unos días surgió la información que Chiquete está en la mira del Anderlecht de Bélgica. Todo indica que mientras el defensa mexicano se encontraba disputando la Copa América 2024, su agente ya estaba en contacto con el equipo belga, y se habla de que el Anderlecht estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que Chivas tiene sobre el jugador, para que dé el salto al futbol de Europa.

Diversas fuentes apuntan a que el Royal Sporting Club Anderlecht pagaría hasta 6 millones de dólares por el canterano de Chivas que se ha convertido en uno de los mejores centrales de la Liga MX.

Hay otros equipos de la Serie A como el Udinese, el Torino, o el Genoa que han mostrado interés por el defensa. Mientras que en la Eredivisie, el PSV Eindhoven también ha levantado la mano por el jugador de Chivas.

La prioridad del defensor rojiblanco es llegar al futbol de Europa, pero en la Liga MX hay algunos equipos que también han mostrado interés en su fichaje como Rayados de Monterrey y la Máquina de Cruz Azul.