¿Cuál es el grupo de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-17 2023?

Este 2023 se llevará a cabo uno nueva edición de la Copa del Mundo sub-17, donde la Selección Mexicana será uno de los 24 combinados en busca del título mundial; anteriormente, el conjunto tricolor ha levantada en trofeo en dos ocasiones: fue en 2005 y 2011 cuando se consagraron como los monarcas de la categoría.

Para el certamen que tendrá lugar en Indonesia, la Selección Mexicana tan solo cuenta como cuatro jugadores que militan en el extranjero; el resto de los 21 convocados con futbolistas de clubes en la Liga BBVA MX.

Programa completo: En Caliente con Hugo Sánchez | Capítulo 1

Te puede interesar: Julián Quiñones adelanta la fecha en la que debutaría con la Selección Mexicana

El grupo de la Selección Mexicana en el Mundial sub-17

Para el campeonato mundial de la categoría sub-17 en este 2023, la Selección Mexicana compartirá el grupo F con Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda; ante estos combinados, los dirigidos por Raúl Chabrand buscarán el boleto a la ronda de octavos de final; en caso de no quedar dentro de los dos primeros del sector, aún como uno de los cuatro mejores tercer lugares podrían disputar la siguiente fase de la Copa del Mundo.

El calendario de la Selección Mexicana en el Mundial sub-17

México vs Alemania | domingo 12 de noviembre

México vs Venezuela | miércoles 15 de noviembre

Nueva Zelanda vs México | sábado 18 de noviembre

La convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial sub-17

Porteros

Paolo Bedolla (América)

Fernando Delgado (Real Salt Lake)

Roberto Moreno (Cruz Azul)

Defensas

Kevin García (Santos)

Luis Navarrete (Toluca)

Adrián Pelayo (North Carolina)

Javen Romero (LAFC)

Javier Suárez (Cruz Azul)

Manuel Sánchez (Pumas)

Mediocampistas

Fidel Barajas (Charleston Battery)

Isaac Martínez (Chivas)

Arturo Ortiz (Rayados)

José Urias (Rayados)

Daniel Vázquez (Necaxa)

Gael Álvarez (Pachuca)

Delanteros

Tahiel Jiménez (Santos)

Hugo Camberos (Chivas)

Stephano Carrillo (Santos)

Mateo Levy (Cruz Azul)

Brandon Lomelí (Necaxa)

Francisco Valenzuela (Rayados)

¿Cuándo arranca el Mundial sub-17?

Será el próximo viernes 10 de noviembre cuando arranquen las acciones en la Copa del Mundo sub-17; un total de cuatro juegos se disputarán en el primer día del certamen: Panamá vs Marruecos, Malí vs Uzbekistán, Indonesia vs Ecuador y España vs Canadá serán los duelos que darán por inaugurado el certamen.

Te puede interesar: Hugo Sánchez revela las presiones que vivió como DT de la Selección Mexicana