Hugo Sánchez revela las presiones que vivió como DT de la Selección Mexicana

Hugo Sánchez fue el invitado estelar en el regreso del programa En Caliente y, entre otras cosas, el histórico goleador mexicano compartió como fue parte su proceso al frente de la Selección Mexicana entre enero de 2007 y marzo de 2008; detalló las condiciones en las que llegó al banquillo del conjunto tricolor y las presiones que sufrió.

El séptimo máximo goleador en la historia del Real Madrid compartió en la mesa de En Caliente, con Luis García, Christian Martinoli, David Medrano, Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Carlos Guerrero, que al firmar su contrato con la Selección Mexicana se comprometió con dirigir a la selección mayor y las categorías inferiores rumbo a los Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos.

¿Por qué se fue Hugo Sánchez de la Selección Mexicana?😱



"Primera vez en mi vida que firmo un contrato del cual me he arrepentido", aseguró el Pentapichichi #EnCaliente🔥



🔴EN VIVO: https://t.co/bVAHJwtiOl pic.twitter.com/8H5c886qJj — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 7, 2023

Te puede interesar: Santiago Giménez ya habría elegido a su nuevo equipo en España

Hugo Sánchez confiesa las presiones que vivió como DT de la Selección Mexicana

“No fue que la haya agarrado (Selección Mexicana sub 23), fue un compromiso con una cierta presión en la cual me dijeron que tenía que dirigir la selección mayor, la panamericana y la preolímpica. [...] Yo estaba tan entusiasmado y tan ilusionado de dirigir a la Selección que en ese momento no me di cuenta lo que significaba y la gente que estuvo a mi alrededor no e abrió los ojos”, confesó Hugo Sánchez sobre su paso como entrenador del combinado tricolor.

Además, Hugo Sánchez agregó que terminó arrepentido al firmar su contrato con la Selección Mexicana donde dirigió un total de 24 encuentros, donde registró con 13 victorias, tres empates y ocho derrotas y, durante su gestión convocó a un total de 55 jugadores.

Resumen: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

¿Cómo, cuándo y dónde ver el programa En Caliente?

Todos los lunes, en punto de las 20:30 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, puedes disfrutar del programa En Caliente a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: Facebook, Youtube, sitio web y aplicación oficial.

Te puede interesar: El futbolista mexicano de la Liga BBVA MX que siguen en el futbol europeo