Hay 6 figuras que Javier Aguirre esperará hasta último momento pero hoy son duda en México

A menos de tres meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, el entrenador Javier Aguirre va dejando pistas sobre quiénes serán los 26 futbolistas que serán convocados a la Selección Mexicana para afrontar el torneo mundialista. Sin embargo, el combinado nacional no ha tenido suerte este último tiempo, ya que México arrastra 13 lesiones de futbolistas que habitualmente son convocados por el director técnico mexicano.

En las últimas horas, dieron a conocer los 6 nombres que el ‘Vasco’ Aguirre aún tiene en la mira a pesar de estar lesionados o recién recuperados, y que podrían estar presentes en la fecha FIFA de marzo donde la Selección Mexicana enfrentará a Portugal y Bélgica. Los jugadores en cuestión son: Julián Araujo, César Montes, Mateo Chávez, Luis Romo, Santiago Gimenez y César Huerta.

Los 6 jugadores de México que Aguirre esperará hasta último momento

1. Julian Araujo (Celtic)

Julián Araujo, jugador de Celtic|Crédito: Instagram / @julian__araujo

El lateral derecho no formó parte del partido más reciente del Celtic en Escocia por molestias físicas. Según Martin O’Neill, su entrenador, Araujo “sufrió una lesión durante el transcurso de la semana” y afirmó que “se sintió muy sobrecargado después del partido del domingo”.

2. César Montes (Lokomotiv)

César Montes, jugador de Lokomotiv de Moscú|Crédito: Lokomotiv

El zaguero central sufrió una molestia muscular en la rodilla izquierda el 9 de marzo de 2026, lo que provocó su salida al minuto 30 del partido entre Lokomotiv Moscú y Ajmat. Si bien hubo preocupación inicial, podría estar disponible para los juegos ante Portugal y Bélgica el 28 y 31 de marzo respectivamente.

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3. Mateo Chávez (AZ)

El lateral mexicano del AZ Alkmaar, Mateo Chávez, sufrió una luxación en el hombro izquierdo el 26 de febrero de 2026 durante un partido de Conference League, lo que lo inmovilizó y encendió alarmas de cara a la selección. Si bien inicialmente se reportó incertidumbre, las radiografías descartaron daños óseos graves.

4. Luis Romo (Chivas)

Luis Romo|MexSport

El mediocampista de Chivas recayó de una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha durante el partido contra Toluca el 28 de febrero de 2026, poco después de regresar de un desgarro de segundo grado. Podría recuperarse completamente para los próximos partidos de la Selección Mexicana.

5. Santiago Gimenez (AC Milan)

|REUTERS

El delantero del Milan regresó a los entrenamientos el día 10 de marzo tras dejar atrás una lesión en su tobillo. Pese a ello, Santi Gimenez aún no ha sumado minutos con su equipo desde su regreso, por lo que podría quedar fuera de la convocatoria de México para esta fecha FIFA.

6. César Huerta (Anderlecht)

|RSC Anderlecht

El delantero del Anderlecht fue operado en noviembre de 2025 de una lesión en la pelvis (pubalgia) que lo mantiene de baja. Su regreso a las canchas podría estar cerca, luego de haber sufrido una recaída que extendió su recuperación. De todos modos, su presencia con la Selección Mexicana en marzo son bajas.

