Alexis Sánchez genera preocupación en Chile

Crece la preocupación en la selección chilena, el cuadro andino no ha tenido una buena Copa América y la ausencia de Alexis Sánchez podría prolongarse más de lo esperado. Los chilenos ya están en cuartos de final, pero su desempeño no ha sido halagador (5 de 12 puntos cosechados) y, ahora, el pronóstico médico que indicaba que Sánchez estaría listo para disputar la primera ronda eliminatoria del torneo parecen estar lejos de cumplirse.

El atacante del Inter de Milán, sufrió una lesión muscular en el plantar delgado poco antes de que la delegación chilena viajara rumbo a Brasil para disputar la Copa América. Desde un inicio, se pronosticó que el delantero se perdería la ronda de grupos pero que para los cuartos de final ya estaría disponible. Hoy, se duda inclusive si podría estar a punto para disputar una hipotética semifinal.

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Desde que se le diagnosticó la lesión, Alexis permanece en Santiago de Chile, en donde trabaja a marchas forzadas para dejar atrás la dolencia y poder viajar a Brasil para integrarse con el resto de sus compañeros. Sánchez está acompañado por Fernando Rádice, médico del equipo nacional y uno de los expertos de mayor reputación en Chile, quien se encarga de supervisar paso a paso la rehabilitación del goleador.

En Chile esperan un "milagro" para que se recupere Alexis Sánchez

A las autoridades del futbol chileno les urge tanto que Alexis Sánchez pueda jugar, que instalaron una cámara hiperbárica en el domicilio de Alexis Sánchez en Santiago de Chile para que el futbolista la utilice por las noches con el fin de acelerar la cicatrización de los tejidos dañados. Pero ni así se ha logrado cumplir con los plazos estipulados en un principio.

Por ahora, nadie relacionado con la selección nacional de Chile se ha pronunciado de manera oficial sobre la evolución de Alexis Sánchez. Ayer, tras caer ante Paraguay, Martín Lasarte, DT de la Roja, se limitó a decir que “se viene recuperando bien, pero no es un tema de milagros”.

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Lo que es una realidad, es que Sánchez aún no ha podido realizar trabajos en una cancha. Dicha situación hace pensar que será imposible verlo en acción durante los cuartos de final. Pero las autoridades andinas y el cuerpo técnico se aferran a la esperanza que basan en el gran esfuerzo que está haciendo Alexis Sánchez diariamente y, por ello, todo se definirá hasta el último momento.

