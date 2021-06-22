Argentina vs Paraguay, cobertura en vivo | Copa América

Argentina y Paraguay expondrán este lunes sus invictos en el duelo que cerrará la tercera jornada del grupo A de la Copa América, en la que ambos buscarán un triunfo que los acerque a la clasificación a los cuartos de final de este certamen continental de selecciones, el más antiguo de todos.



La Albiceleste, conducida por Lionel Scaloni, llega a este compromiso como líder de la zona luego de un debut con empate ante Chile (1-1) y un triunfo frente a Uruguay (1-0) en su segunda presentación.

Argentina pretende acabar con su sequía

Con un título que se le niega desde 1993, Argentina quiere conquistar su corona de América número 15 y alcanzar a Uruguay en la cúspide de las estadísticas, de la mano de su capitán y emblema Lionel Messi.

Luego del triunfo del viernes en el clásico rioplatense, la delegación albiceleste se quedó en Brasilia a la espera del cruce frente a los paraguayos con exigentes entrenamientos en el complejo del club Brasiliense local.

En principio, el joven seleccionador Scaloni quedó satisfecho forme con la última actuación de su equipo y sólo realizaría dos variantes por molestias físicas: saldrían Nicolás González y Giovani Lo Celso, e ingresarían Ángel Di María y Exequiel Palacios en sus respectivos lugares.

Te puede interesar: Con autogol de Arturo Vidal, Uruguay empata a Chile sobre el final

Mientras que el extremo del Stuttgart alemán pretendido por el Fiorentina italiano presenta un traumatismo del hombro derecho, el mediocampista rosarino del Tottenham Hotspur inglés tiene una inflamación en el tobillo izquierdo.

Una duda es si Guido Rodríguez continuará como vértice referente en el mediocampo o retornará Leandro Paredes a esa posición.

“Están todos para jugar y eso me pone muy contento, el rendimiento de los chicos que jugaron le hace bien a la Selección”, ponderó el entrenador luego del triunfo ante Uruguay.

Paraguay salta con la misma alineación

Por su parte, Paraguay, que en su debut venció a Bolivia por 3-1, llega a este exigente compromiso tras una fecha libre y con las expectativas de poder tener un buen rendimiento y resultado ante Argentina, donde repetiría los mismos once titulares.

Te puede interesar: Gokú y Vegeta estarán en Azteca Deportes para Tokyo 2020

La Albirroja, dirigida por el seleccionador argentino Eduardo Berizzo, va en busca de la tercera Copa América luego de las conquistadas en 1953 y 1979, con Ángel Romero, Miguel Almirón y el liderazgo de Gustavo Gómez y Antony Silva como puntales.