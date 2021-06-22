Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
copaAmerica2024.png
QUIERO VER
Fútbol

Argentina vs Paraguay, cobertura en vivo | Copa América

La Argentina de Lionel Messi y Paraguay, ambos invictos en la Copa América, se miden este lunes en la tercera jornada del Grupo A.

Nahuel Molina | Argentina
|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

Argentina y Paraguay expondrán este lunes sus invictos en el duelo que cerrará la tercera jornada del grupo A de la Copa América, en la que ambos buscarán un triunfo que los acerque a la clasificación a los cuartos de final de este certamen continental de selecciones, el más antiguo de todos.

La Albiceleste, conducida por Lionel Scaloni, llega a este compromiso como líder de la zona luego de un debut con empate ante Chile (1-1) y un triunfo frente a Uruguay (1-0) en su segunda presentación.

Argentina pretende acabar con su sequía

Con un título que se le niega desde 1993, Argentina quiere conquistar su corona de América número 15 y alcanzar a Uruguay en la cúspide de las estadísticas, de la mano de su capitán y emblema Lionel Messi.

Luego del triunfo del viernes en el clásico rioplatense, la delegación albiceleste se quedó en Brasilia a la espera del cruce frente a los paraguayos con exigentes entrenamientos en el complejo del club Brasiliense local.

En principio, el joven seleccionador Scaloni quedó satisfecho forme con la última actuación de su equipo y sólo realizaría dos variantes por molestias físicas: saldrían Nicolás González y Giovani Lo Celso, e ingresarían Ángel Di María y Exequiel Palacios en sus respectivos lugares.

Te puede interesar: Con autogol de Arturo Vidal, Uruguay empata a Chile sobre el final

Mientras que el extremo del Stuttgart alemán pretendido por el Fiorentina italiano presenta un traumatismo del hombro derecho, el mediocampista rosarino del Tottenham Hotspur inglés tiene una inflamación en el tobillo izquierdo.

Una duda es si Guido Rodríguez continuará como vértice referente en el mediocampo o retornará Leandro Paredes a esa posición.

“Están todos para jugar y eso me pone muy contento, el rendimiento de los chicos que jugaron le hace bien a la Selección”, ponderó el entrenador luego del triunfo ante Uruguay.

Paraguay salta con la misma alineación

Por su parte, Paraguay, que en su debut venció a Bolivia por 3-1, llega a este exigente compromiso tras una fecha libre y con las expectativas de poder tener un buen rendimiento y resultado ante Argentina, donde repetiría los mismos once titulares.

Te puede interesar: Gokú y Vegeta estarán en Azteca Deportes para Tokyo 2020

La Albirroja, dirigida por el seleccionador argentino Eduardo Berizzo, va en busca de la tercera Copa América luego de las conquistadas en 1953 y 1979, con Ángel Romero, Miguel Almirón y el liderazgo de Gustavo Gómez y Antony Silva como puntales.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP