Brasil gusta y golea en su debut en la Copa América

La selección brasileña, a media máquina, venció 3-0 a su similar de Venezuela y abrió así la Copa América 2021, torneo que comenzó en medio de polémicas y con la sombra de la pandemia del coronavirus, que ha afectado a varias de las delegaciones participantes.

El zaguero Marquinhos (22'), Neymar (63') y Gabriel Barbosa "Gabigol" (88') sentenciaron la fácil victoria brasileña frente a una tímida selección venezolana que sintió los cambios forzados a última hora por un brote de coronavirus que separó a ocho jugadores un día antes del partido.

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Los pupilos del técnico Tite impusieron condiciones desde el pitazo inicial del árbitro uruguayo Esteban Ostojich en el estadio Nacional Mané Garrincha de la capital brasileña.

Richarlison, en dos oportunidades, y Éder Militao inquietaron al portero Joel Graterol en los primeros diez minutos, presagiando el dominio local que se mantendría durante todo el partido.

El marcador lo abrió a los 22 minutos Marquinhos con un remate de pierna izquierda tras un tiro de esquina cobrado por Neymar, su compañero en el París Saint Germain francés.

Brasil terminó el primer tiempo con una mínima ventaja, que contrastó con las oportunidades claras que tuvo: dos goles anulados a Richarlison y un tiro en el palo de Neymar.

En el segundo tiempo Brasil impuso condiciones

En el segundo tiempo las cosas no cambiaron. En el minuto 61, Danilo superó a Luis Del Pino Mago y fue derribado después por Yohan Cumaná. El penalti sancionado por Ostojich fue ejecutado impecablemente por Neymar dos minutos después.

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El tercer gol fue convertido por Gabigol en el minuto 88, tras una combinación de Neymar y Alex Sandro y el artillero del Flamengo definió con un remate cruzado sobre Graterol.

En la próxima fecha, el jueves, Brasil y Perú se enfrentarán en Río de Janeiro y Venezuela lo hará ante Colombia en Goiania.

EFE

