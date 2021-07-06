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Fútbol

Brasil elimina a Perú y avanza a la final de la Copa América 2021

Con gol de Lucas Paquetá, Brasil derrotó por la mínima a la Selección Peruana y se convirtió en el primer finalista de la Copa América 2021.

Brasil
Jugadores de Brasil celebran un gol de Lucas Paquetá hoy ante Perú, durante un partido por las semifinales de la Copa América en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Andre Coelho |Andre Coelho/EFE

Escrito por: Azteca Deportes

Brasil venció 1-0 a Perú, en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en la semifinal de la Copa América 2021 y se clasificó al partido que define al campeón de la CONMEBOL. La Selección Brasileña defenderá el título obtenido en la edición de 2019, cuando levantó el título de la confederación sudamericana. El gol de la victoria fue de Lucas Paquetá a los 35 minutos del primer tiempo.

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En la final del próximo sábado 10 de julio en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, esperará al vencedor de la otra semifinal, que la disputarán este martes 6 de julio entre Argentina y Colombia en el Estadio Mané Garrincha, de la capital Brasilia.

En la semifinal frente a Perú, los anfitriones no tenían al atacante Gabriel Jesús, suspendido, y quien fue relevado por Éverton Cebolinha, mientras que la otra variante fue la confirmación como titular de Lucas Paquetá en lugar de Roberto Firmino.

Desde el comienzo, la Canarinha impuso condiciones y, a los 7 minutos, Neymar fue el primero en llevar peligro a la portería defendida por Pedro Gallese. Después fueron Lucas Paquetá, Casemiro, Richarlison y Éverton Cebolinha los que insistieron sobre la defensa peruana.

El Jogo Bonito en gol de Brasil

El gol cayó en una jugada iniciada por Richarlison, continuada magistralmente en velocidad y regate por Neymar y finalizada con tranquilidad por Lucas Paquetá. Antes de finalizar el primer tiempo, que fue de dominio absoluto por parte de Brasil, de nuevo Lucas Paquetá y el lateral Renán Lodi estuvieron a punto de ampliar.

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En el segundo tiempo Ricardo Gareca, director técnico peruano de origen argentino, hizo algunos cambios que no le dieron el resultado esperado, a pesar de la insistencia del goleador Gianluca Lapadula, el más incisivo y peligroso del ataque inca.

En el último minuto de juego salió lesionado Lucas Paquetá, jugador que ha conseguido protagonismo con la Canarinha en la presente edición de la Copa América 2021.

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