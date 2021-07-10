Brasil vs Argentina, horario de la Gran Final de la Copa América 2021

El "Súper Clásico" entre Brasil y Argentina, tradicionales rivales del fútbol sudamericano, definirá este sábado en el mítico estadio Maracaná el título de la Copa América 2021, en la cuarta final que protagonizarán estas dos selecciónes en el torneo de combinados más antiguo del mundo.

A pesar de su histórica rivalidad, Argentina (con 14 títulos en 39 finales) y Brasil (ganador en 9 de las 20 disputadas), solo definieron el torneo entre ellos en 3 ocasiones.

La primera vez, en 1937, Argentina venció en Buenos Aires a Brasil por 2-0 en el tiempo de prórroga, tras igualar 0-0 en los 90 reglamentarios.

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Pasaron casi 70 años para que los enconados rivales se volvieran a encontrar en una final. En el último partido de la Copa América Perú 2004, la suerte en la lotería de la definición desde el punto penalti favoreció a Brasil, que con un 4-2 se impuso ante Argentina tras un empate, 2-2, en el tiempo reglamentario.

Tres años después, en Maracaibo, Brasil se alzó nuevamente con la Copa América Venezuela 2007 al golear por 3-0 a los argentinos.

El reencuentro, 14 años después

Ahora, 14 años después, volverán a encontrarse brasileños y argentinos en una final de la Copa América.

Brasil derrotó en la semifinal por 1-0 a Perú, con tanto de Lucas Paquetá, mientras que Argentina igualó 1-1 ante Colombia -con gol de Lautaro Martínez- y avanzó en la definición de penales, en una destacada actuación del portero Emiliano Martínez, quien atajó 3 disparos de los colombianos.

Argentina había terminado como primero del Grupo A, tras empatar 1-1 con Chile y obtener victorias por 1-0 ante Uruguay y Paraguay y una goleada de 4-1 sobre Bolivia. En los cuartos de final, la Albiceleste superó por 3-0 a Ecuador.

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Los dueños de casa, en tanto, lideraron el Grupo B con victorias ante Venezuela (3-0), Perú (4-0) y Colombia (2-1) y un empate (1-1) frente a Ecuador. En los cuartos de final, la Canarinha venció por 1-0 a Chile.

Para la final, los técnicos Tite, de Brasil, y Lionel Scaloni, de Argentina, deberán mantener la base titular que utilizaron en la semifinal.

Por el lado de Brasil, que no podrá tener al expulsado atacante Gabriel Jesús -sancionado con dos fechas-, la única duda sería la de Éverton Ribeiro en lugar de Éverton Cebolinha, mientras que por Argentina estaría el mismo equipo que venció a Colombia, encabezado por Lionel Messi, que busca su primer título con la Albiceleste.

Horario de la Gran Final, Brasil vs Argentina

El choque entre Brasil y Argentina para definir al Campeón de la Copa América se jugará en el Estadio Maracaná este sábado 10 de julio en punto de las 7 PM, tiempo del centro de México, y podrás disfrutar la cobertura en vivo a través del sitio aztecadeportes.com y Nuestra App Oficial