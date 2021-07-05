Brasil vs Perú, cobertura en vivo | Semifinales de la Copa América

La selección brasileña, con Neymar como director de orquesta, se enfrenta este lunes a Perú en las semifinales de la Copa América, en una reedición de la final de la edición anterior, en la que los peruanos deberán apostar a la épica.



Los últimos antecedentes no favorecen a la selección que dirige el argentino Ricardo Gareca, que en los últimos meses fue goleada dos veces por Brasil, invicto en esta Copa América, en cuya final de 2019 derrotó precisamente a Perú.

En octubre de 2020, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar, Brasil también se impuso por 4-2 en Lima y en la fase de grupos de esta edición de la Copa América, hace dos semanas, el resultado fue 4-0 a favor de los Neymar.

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Brasil llega entero a las semifinales, con Gabriel Jesús como única baja confirmada, por la expulsión que sufrió en el partido anterior tras asestarle una dura patada en el rostro al chileno Eugenio Mena.

Perú, por su parte, no contará con André Carrillo, expulsado en los cuartos de final frente a Paraguay.

Gabriel Jesús no debe pesar en el nivel de Brasil

En el caso del técnico brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", cubrir la baja de Jesús parece más fácil, pues cuenta con jugadores de la misma calidad y llegada.

Las opciones que baraja son Gabriel Barbosa "Gabigol", cuyo apodo habla de su poder ofensivo, y Lucas Paquetá, que juega un poco más retrasado, contribuye más en la marca y llega con facilidad al área contraria.

En la defensa se espera el regreso Alex Sandro, que no jugó ante Chile en cuartos por lesión, y fue sustituido por un eficiente Renan Lodi, que estaría de nuevo en campo si el lateral del Juventus no se recuperase plenamente.

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Del centro hacia adelante, la batuta la volverá a tener Neymar, que se ha confirmado como el gran director del juego brasileño, al punto de que en el único partido que no jugó en esta Copa América, porque 'Tite' le dio descanso, la Canarinha empató con Ecuador 1-1.

Perú intentará apelar al contragolpe

En el caso de Gareca, y con las goleadas recientes ante Brasil, las cosas son diferentes y el entrenador argentino planea reforzar la marca en el centro del terreno para dejar en punta a Gianluca Lapadula, en un dibujo 4-5-1 claramente defensivo, pero que apuesta a la contra y también la épica.