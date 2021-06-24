Chile vs Paraguay cobertura en vivo | Copa América 2021

Continúa la jornada 4 de la Copa América 2021 y el Estadio Nacional de Brasilia tendrán uno de los choques de gran intensidad entre las selecciones de Chile vs Paraguay; de este duelo, La Roja puede terminar en la cima del grupo A y Los Guaraníes solo aspiran al segundo lugar del sector.

Te puede interesar: Los cinco momentos más tristes de Messi en su carrera

El combinado chileno llega a este compromiso con 5 puntos y buscará el liderato del grupo que actualmente es ocupado por la selección de Argentina con 7 puntos. De ganar los chilenos amarrarían su pase a la siguiente ronda, si empatan o pierden podrían quedar fuera con otra combinación de resultados. Los andinos le ganaron a Bolivia 1-0 y empataron con Uruguay 1-1 y también con La Albiceleste 1-1.



Alineaciones Chile vs Paraguay

El posible once dirigido por Martín Lasarte que saltará a la cancha es: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Arturo Vidal, Erick Pulgar, Francisco Sierralta, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Ben Brereton.

Por su parte, los paraguayos dirigidos por Eduardo Berizzo, con apenas tres unidades, es tercer lugar del grupo A, pero con dos juegos pendientes, por lo que aún tiene grandes posibilidades de colarse entre los primeros cuatro del grupo rumbo a los cuartos de final.

🙌🏻 LA CLASIFICACIÓN, EL OBJETIVO



🇨🇱 @LaRoja va por la cima del Grupo A y 🇵🇾 @Albirroja quiere pensar en cuartos de final, en un duelo a todo o nada.



ESP https://t.co/uCJkInZISM

PT https://t.co/AcAwKcQB0K#VibraElContinente pic.twitter.com/GjnDVrdlLQ — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

El posible once del equipo paraguayo: Antony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Robert Piris Da Motta, Andrés Cubas, Miguel Almirón, Carlos Gamarra, Gabriel Ávalos y Ángel Romero.

Te puede interesar: Arturo Vidal quiere llegar al nido de Coapa

La última vez que Chile y Paraguay se vieron las caras fue en agosto de 2017, en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018, donde el combinado de Paraguay ganó por 3-0 a la selección chilena. Mientras que la última ocasión en la que ambos combinados se vieron las caras en la Copa América, fue en la edición 2004 de Perú. Donde terminaron empatando 1-1, en el marco del Grupo C de dicha competición.