Arturo Vidal quiere llegar al nido de Coapa

Brasil. El jugador de la selección chilena Arturo Vidal demostró su interés por jugar en la Liga BBVA MX sobre todo con las Águilas del América en una entrevista después del encuentro entre Chile y Argentina en la Copa América en donde las dos selecciones dividieron puntos.

“Siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América; ojalá un día se me dé, pero tiene que haber (interés) de las dos parte. Tengo contrato con el Inter, seguiré haciendo mi carrera dando el máximo y si en algún momento se da, feliz”, declaró el “Rey Arturo” en entrevista a TUDN.

Te puede interesar: El futbol mexicano está estancado: Tuca Ferretti

Arturo Vidal, que falló un penal ante Argentina y afortunadamente para la roja, Eduardo Vargas, exjugador de Tigres, contrarremató para el empate a un gol salvando a su compañero y a su escuadra,había hablado hace unos meses sobre el tema de jugar en el futbol mexicano a ESPN Chile.



Los equipos que le gustaría a Arturo Vidal jugar en América

“Cuando vuelva, me gustaría, sueño jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan, la gente es muy apasionada, Gary (me lo ha dicho). El América de México me encanta también, esos son mis equipos. Ojalá algún día se me de jugar en alguno”, declaró el jugador del Inter de Milán.

Las condiciones salariales

Pero declaraciones del director deportivo del América Santiago Baños recogidas por Tuttosport afirman que las condiciones salariales de Arturo Vidal hacen casi imposible para el equipo cubrirlas en este momento.

Te puede interesar: Estoy bien, dadas las circunstancias: Christian Eriksen



“No hemos tenido contactos al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter de Milán no quiera nada, pero aún así es demasiado caro para nosotros”, declaró Santiago Baños.

Las cartas ya están sobre la mesa, ahora hay que esperar como termina este culebrón, como dirían los españoles, de la llegada del chileno Arturo Vidal al América… ¿O podría llegar para otro equipo mexicano?