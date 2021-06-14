Colombia vence por la mínima a Ecuador en su debut en la Copa América

Un gol de fantasía de Edwin Cardona le dio los tres puntos a Colombia, que derrotó por 1-0 a Ecuador en el debut en la Copa América y consiguió revancha por la goleada 6-1 que sufrió con la Tri en noviembre del año pasado.

El equipo de Gustavo Alfaro salió a imponer su ritmo en el partido con su intensa presión que complicó la salida de Colombia, que tuvo que apelar al juego largo para desahogar su zona defensiva.

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Con ello la Tri trató de hacer daño por los costados, principalmente por el izquierdo en donde Fidel Martínez fue un dolor de cabeza para Daniel Muñoz en los primeros minutos y por donde llegaron los dos únicos acercamientos del equipo.

El primero fue una recuperación de Michael Arroyo que terminó con remate que pasó por encima de la portería de David Ospina y el segundo una jugada individual de Martínez, que mandó un centro rastrero que obligó al guardameta colombiano a exigirse para que el esférico no le llegara a Enner Valencia.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda apenas se acercaron por primera vez a la portería de Pedro Ortiz al minuto 38 en un tiro libre que centró Cardona a Yerry Mina, que anticipó a su rival pero mandó el balón por encima del horizontal.

Edwin Cardona fue el héroe de los cafetaleros

Cardona, de frente al arco en un tiro libre al minuto 42, decidió hacer una pared con Cuadrado que filtró un balón que cabeceó Miguel Borja en el área y le volvió a quedar al centrocampista de Boca Juniors, que sin pensarlo dos veces sacó un derechazo sin dejar caer la bola y puso a celebrar a los cafeteros, para irse con la ventaja al descanso.

BUENO BUENO BUENO BUENO EL GOL DE COLOMBIA. pic.twitter.com/0JByo2USdt — Lassana (@_Lassana_) June 14, 2021

La segunda mitad no fue muy diferente a la primera, incluso con el paso de los minutos el desgaste de los ecuatorianos y el control del juego que le dio Rueda con el ingreso de Gustavo Cuéllar por Cardona, los ecuatorianos perdieron el impulso que los tuvo buena parte del segundo tiempo en terreno contrario.

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Pese a que Alfaro apostó por Damián Díaz para tratar de romper la impenetrable defensa rival, Ecuador no lo consiguió y se quedó con un sabor amargo en su debut en el torneo continental, en que el que apunta a mejorar la imagen que dejó en la edición de 2019 cuando quedó eliminado en la fase de grupos.

En la segunda jornada, Colombia jugará el jueves con Venezuela en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania, mientras que Ecuador descansará.

EFE

