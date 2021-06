La Selección Mexicana vive su peor bache desde la llegada de Martino

La Selección Mexicana no está teniendo el mejor año posible y está viviendo su primer bache en la era del técnico Gerardo Martino. Lo que se reflejó con el empate sin goles en partido amistoso, ante su similar de Honduras este pasado sábado.

El mismo ‘Tata’ reconoció al término de dicho encuentro que el equipo no está pasando por su mejor momento. En especial en la cuestión numérica.

“No hemos ganado tres juegos, en un proceso de cuatro años hay momentos buenos y otros no tanto, no estoy preocupado con el rendimiento, pero es verdad: es el peor rendimiento en cuanto a resultados, pero estamos a tiempo para salir del decaimiento, para salir adelante”, comentó en la conferencia de prensa.

El balance general para lo que va del 2021 es de 6 partidos, con un saldo de dos victorias ante Costa Rica e Islandia en amistosos, dos empates considerado el reciente ante los catrachos y la semifinal de la Nations League ante los ticos que se fue a penales, y las derrotas en el amistoso con Gales, más el descalabro en la final del Final Four con los Estados Unidos.

La Selección Mexicana del Tata Martino tiene apenas tres derrotas

Cabe recordar que, de los 28 juegos que ha disputado la Selección Azteca al mando del ‘Tata’ Martino, apenas han perdido 3 duelos, pero dos de estos fueron en este semestre. Sin embargo, todavía no es motivo de alarma ya que no han sido en competencias trascendentales.

Además, la efectividad del estratega argentino se mantiene cerca del 80 por ciento, lo cual es bastante alta. En gran parte gracias al impecable arranque que tuvo de su gestión en 2019, que se coronó con el título de la Copa Oro de dicho año.

Incluso los dirigidos por Gerardo Martino estuvieron los 11 primeros cotejos con paso invicto, hasta que cayeron en un amistoso 0-4 a manos de la Selección de Argentina.

Ahora, la Selección Mexicana buscará revertir este mal momento, con dos partidos de preparación que le quedan, antes de la Copa Oro de este año, la cual empezará a mediados de julio.