Fechas y horarios cuartos de final de la Copa América
Este viernes comienzan los cuartos de final de la Copa América, ocho selecciones quedan con vida para buscar al campeón de este certamen.
México. Este próximo viernes comienzan los cuartos de final de la Copa América, ocho selecciones quedan con vida para buscar al campeón de este certamen.
Del Grupo A avanzaron las selecciones de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile y por el Grupo B los que se ubicaron en los cuartos de final son Brasil, Perú, Colombia y Ecuador.
Argentina quedó en el primer puesto de su grupo con 10 puntos, gracias a tres triunfos y un empate, con siete goles a favor y dos en contra.
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El anfitrión de la Copa de América Brasil fue el líder del Grupo B sumando 10 unidades, gracias a los triunfos ante Perú, Colombia y Venzuela, y un empate ante Ecuador en la última jornada.
Las selecciones de Perú y Paraguay abren la serie de cuartos de final en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico de Goiania este viernes a las 16:00 horas tiempo del centro de México. Perú terminó en el segundo puesto de su grupo con siete puntos con dos victorias, dos empates y una derrota.
Por su parte, la selección de Paraguay quedó en el tercer puesto del sector A con seis unidades, sumando dos triunfos y dos derrotas.
Brasil no la tundra fácil ante Chile
La jornada del viernes se cerrará con el encuentro entre las selecciones de Brasil y Chile en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro a las 19:00 horas. Aunque la escuadra de Tite y del astro Neymar son los favoritos para avanzar semifinales, la experiencia de los seleccionados chilenos pueden poner en un predicamento a los brasileños y al final del partido darles un nuevo “Maracanazo”.
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Para el sábado se realizarán los siguientes partidos de cuartos de final comenzando con el duelo entre la selección de Uruguay y la de Colombia que se disputará en el Estadio Mané Garrinha de Brasilia a partir de las 17:00 horas.
El último encuentro se realizará en la cancha del Estadio Olímpico Pedro Ludovico de Goiania donde se enfrentarán la selecciones de Argentina, con el liderazgo de Lionel Messi y Ecuador que se clasificó en la última jornada. El partido comenzará a las 20:00 horas.
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