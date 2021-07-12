Gonzalo Montiel, el humilde defensa campeón de la Copa América

México. El defensa de River Plate Gonzalo Montiel de pedir autógrafos a los jugadores en el Monumental hasta marcar al astro brasileño Neymar en la final de la Copa América en la cancha del Marcacana para darle el título a la selección de Argentina.

Gonzalo Montiel regresó a su casa este domingo en el barrio de Ezeiza donde lo esperaban aficionados y vecinos para pedirle el autógrafo y la foto.

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A pesar del cansancio, y de un tobillo derecho lastimado (terminó el encuentro ante Brasil ensangrentado), al que le quedó una cicatriz, se paró y saludó a cada uno de esos vecinos que lo aplaudían y lo miraban con la misma admiración con la que él observaba a los grandes jugadores de River a los que les pedía el autógrafo, como el “Burrito” Ortega y el “Muñeco” Gallardo, ahora su director técnico.

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Gonzalo Montiel, a los 24 años, ya fue campeón en el Monumental, en el Santiago Bernabéu y en el Maracaná. Seguramente, la realidad haya superado los sueños de aquel niño que corría sobre la tierra de un barrio de Virrey del Pino.

Gonzalo Montiel les regaló su casa a sus papás con sus primeros sueldos

El lateral de River Plate proviene de una familia humilde y trabajadora y con sus primeros sueldos le regaló el material para que su papá (albañil de profesión) construyera la casa donde viven ahora sus padres.

“Mi hijo nos regaló la casa con sus primeros sueldos. Él nos daba la plata a nosotros para que podamos construirla. Estoy muy orgullosa por la carrera que está haciendo", comentó su mamá al diario “El Clarín”.

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A los 13 años Gonzalo Montiel tuvo que dejar a su familia para irse a vivir a la pensión del River Plate ya que viajaba dos horas de ida y dos horas de regreso todos los días para poder entrenar.

Con el River ha tenido una ascendente carrera de la mano de Gallardo y en un futuro próximo podría llegar a un equipo de Europa, ya que su futbol y sus agallas nso muestra que no le asustan los grandes compromisos.

