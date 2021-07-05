Guido Rodríguez, la única duda de Argentina

Hace unas semanas, nadie en Argentina tenía claro quién era Guido Rodríguez. Para el público argentino, el ex del América era el último de los suplentes y se le miraba de reojo.

Hoy, el mediocampista de contención del Betis ha provocado un debate interminable en los medios de comunicación de Argentina y entre los mismos aficionados. ¿Rodríguez o Paredes? Esa es la gran pregunta. Y la duda ya se le habría instalado a Lionel Scaloni, el DT albiceleste.

Te puede interesar: Los delanteros mexicanos que han jugado en el futbol español

Leandro Paredes parecía inamovible para Scaloni, a grado tal que se le calificó como una debilidad. Pero a lo largo de esta Copa América, cada vez que Guido Rodríguez ingresó a la cancha la cara de Argentina cambió totalmente. Paredes es un futbolista más de creación, prácticamente sin recuperación. Mientras que Rodríguez es un contención natural que brinda equilibrio, le da aire a la defensa y libera a los otros mediocampistas.

Argentina enfrenta a Colombia en semifinal de la Copa América

Argentina se enfrenta mañana a Colombia por las semifinales de la Copa América y, de acuerdo a la prensa de Argentina, la gran duda de Scaloni radica en quién será el dueño de la mitad de la cancha. ¿Apostar por el buen pie de Paredes o por el corte defensivo que aporta Rodríguez?

A lo largo de todo el ciclo Scaloni, los constantes cambios de alineación han sido la constante. Pero en esta oportunidad se especula que, tras el buen partido ante Ecuador, el DT ya tendría definido repetir ese 11 inicial, con solo una duda: sacar a Leandro Paredes y poner de contención a Guido Rodríguez. Lo demás estaría ya definido. Aunque Lionel Scaloni le dará a conocer la formación a sus futbolistas horas antes del encuentro de semifinales.

Te puede interesar: El Getafe sorprende con nuevo fichaje de José Juan Macías

Argentina saltaría a la cancha mañana en el Mané Garrincha de Brasilia de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.