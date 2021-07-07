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Fútbol

Neymar se burla de decisión de la Conmebol

El atacante brasileño Neymar reaccionó de forma irónica a la decisión de la Conmebol del castigo al delantero Gabriel Jesus.

Neymar

Escrito por: Azteca Deportes

Río de Janeiro, Brasil. Neymar reaccionó en forma irónica a la decision tomada por la Conmebol de suspender dos encuentros al atacante brasileño Gabriel Jesus por lo que se perderá la gran final de la Copa América ante la selección de Argentina.

"Muy triste estar en las manos de personas que toman esas decisiones", publicó el astro brasileño Neymar en su cuenta de Instagram para referirse a la noticia de que Gabriel Jesús no podrá disputar la final por decisión de la Conmebol.

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El delantero del Manchester City Gabriel Jesus fue expulsado en el encuentro de de cuartos de final ante Chile por una patada en la cara que derribó a Eugenio Mena.

Jesus cumplió una fecha de suspension en el partido de semifinales entre Brasil y Perú donde el amfitrión de la Copa América se llevó eltriunfo por 1-0.

Gabriel Jesus suspendido dos partidos y multado


Conmebol anunció luego de analizar la gravedad de la falta imponerle dos fechas de suspensión al atacante brasileño, lo que le inhabilita automáticamente para la final con Argentina. Además le impuso una multa de 5.000 dólares.

"Bello análisis que hicieron de la jugada. Hay que felicitarlos", aseguró Neymar en su comentario, en una crítica a la Conmebol cargada de ironía.

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Tanto Neymar, como el propio técncio de la selección de Brasil, Tite, habían atribuido la falta cometida por Gabriel Jesus a una fatalidad y aclararon que el brasileño no tuvo maldad en la jugada y que tan sólo vio el balón y no el adversario.

Gabriel Jesús será el gran ausente en la final de la Copa América en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, a la que Brasil clasificó tras su victoria sobre Perú en semifinales y Argentina llegó tras imponerse en la decisión por penaltis luego a Colombia.

En la final de la anterior Copa América Gabriel Jesús anotó uno de los goles brasileños y dio la asistencia de otro en la coronación de Brsil ante Perú.

Con información de EFE

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