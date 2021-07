¡Sergio Ramos ya pisó las instalaciones del PSG!

Tras su salida del Real Madrid, el defensa español Sergio Ramos ha tenido varias ofertas de equipo de la élite mundial del futbol; sin embargo, parece que se ha decidido por la propuesta del París Saint Germain, ya que se le vio en las instalaciones del equipo.

Su presencia fue notada por varios aficionados que se encontraban en el lugar y de inmediato se dieron a la tarea de ovacionarlo y aclamarlo como en una especie de bienvenida al club.

De acuerdo a varios medios españoles, el acuerdo entre el ex capitán de la selección español y el cuadro parisino ya estaría cerrado y se haría oficial en las próximas horas, con lo que así estaría defendiendo a su tercer club en una carrera de que inició profesionalmente en el ya lejano 2002 en el filial del Sevilla.

En caso de firmar, este periodo de transferencias se podría catalogar como sobresaliente para el PSG debido a las incorporaciones del lateral marroquí Achraf Hakimi, el mediocampista neerlandés Georginio Wijnaldum y el otro fichaje que no se ha confirmado, pero que es un secreto a voces sería el del portero italiano Gianluigi Donarumma.

Suponiendo que se concretan todos lo fichajes, se podría hablar de un gran salto cualitativo en el equipo que no pudo ganar la Ligue 1; no obstante, de un tiempo atrás a la fecha, la obsesión del conjunto y su dueño Nasser Al-Khelaïfi es la UEFA

Champions League y en caso de conseguirla, no cabe duda que el campeonato local pasará a segundo plano.

Palmarés de Sergio Ramos

Con 35 años de edad, Sergio Ramos García puede jactarse de haber ganado prácticamente todos los trofeos que llegó a disputar, ya que durante su carrera acumula cinco ligas de España, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, cuatro Mundiales de Clubes, cuatro Ligas de Campeones de Europa y tres Supercopas de Europa, esto a nivel de clubes.

Con la selección de España conquistó un campeonato europeo juvenil, dos Eurocopas y la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.