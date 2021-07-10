Brasil vs Argentina en vivo | Final Copa América 2021

Una nueva edición del Superclásico Sudamericano hará vibrar el continente. Brasil y Argentina se miden en el Estadio Maracaná en busca de coronarse Campeón de la Copa América 2021.

En una Final soñada con Neymar y Messi como máximos referentes, será la cuarta ocasión en que el Scratch du Oro y la Albiceleste definan al ganador del título del torneo de Conmebol, pues anteriormente se habían cruzado en la Final de 1937, edición que levantó Argentina y posteriormente, Brasil se quedó con los campeonatos de 2004 y 2007.



Messi busca su primer título con la Selección Mayor de Argentina

A sus 34 años de edad, Lionel Messi aún tiene una deuda pendiente con Argentina. El astro del futbol mundial no ha logrado levantar un título con la Selección Mayor y la Copa América 2021 podría ser una de sus últimas oportunidades.

La Albiceleste ha perdido las últimas seis finales que ha disputado, de las cuales, cuatro han sido de Copa América (2004, 2007, 2015, 2016); Copa Confederaciones 2005 y el Mundial de 2014. Por su parte, Messi ha sido partícipe en cuatro de las últimas seis finales, siendo el certamen de 2007 el que marcó el inicio de sus fracasos con Argentina.

Del otro lado está Brasil. La historia de la escuadra dirigida por Tite es completamente diferente, pues la Verde-amarela ha conquistado las últimas seis finales que jugó, coronándose en la Copa América de 2004, 2007 y 2019, así como en las Confederaciones de 2005, 2009 y 2013.

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Argentina no tiene un historial favorable ante Brasil en Copa América

La Albiceleste tendrá una tarea complicada en el Estadio Maracaná. A lo largo de la historia, Argentina no ha podido vencer a Brasil en la Copa América desde 1991. Desde ese año, el equipo de La Canarinha ha obtenido tres triunfos y tres empates.

Por otra parte, cabe mencionar que el conjunto comandado por Lionel Scaloni únicamente ha conseguido una victoria en sus últimas 19 visitas a territorio brasileño, la cual fue en un juego amistoso en 1998 en la misma cancha en la que hoy se definirá al Campeón de la Copa América 2021.

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