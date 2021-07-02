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Fútbol

Perú vs Paraguay cobertura en vivo | Copa América 2021

Incas y guaraníes abren la fase de Cuartos de Final de la Copa América 2021, en busca de conocer al primer semifinalista del torneo de Conmebol.

Selección de Perú en la Copa América

Escrito por: Azteca Deportes

Este viernes arrancan los Cuartos de Final de la Copa América 2021, fase que promete emocionar con grandes encuentros en busca de seguir avanzando en el torneo que se lleva a cabo en Brasil.

Perú y Paraguay serán los encargados de abrir la ronda de los mejores ocho equipos en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Pese a no tener un juego brillante, a ambos combinados les alcanzó para avanzar a la siguiente ronda, pues en la Fase de Grupos, incas y guaraníes fueron derrotados en dos ocasiones.

La primera etapa de Paraguay en la Copa América fue complicada. Compartió el Grupo A junto a Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. Debutó y sumó sus primeros tres puntos frente a La Verde, luego cayó contra la Albiceleste, venció a La Roja y perdió ante los Charrúas para registrar seis puntos y avanzar en el tercer puesto de su sector.

Por su parte, Perú logró una unidad más que su rival de esta tarde. En el Grupo B, Los Incas hicieron su presentación ante los anfitriones, Brasil y cayeron por goleada de 4-0. Poco a poco, los dirigidos por Ricardo Gareca fueron encontrando su juego. Vencieron a Colombia, igualaron con Ecuador y derrotaron a Venezuela para ubicarse en el segundo lugar de su grupo con 7 puntos.

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Antecedentes de Perú vs Paraguay

El juego de Cuartos de Final será de pronóstico reservado. La Selección de Perú registra siete partidos consecutivos sin ser derrotada por los paraguayos, pues la última ocasión en la que la escuadra nacional dirigida por Eduardo Berizzo vio el triunfo frente a los incas, fue en noviembre de 2014.

Cabe recordar, que en la presente edición de la Copa América 2021, en caso de tener un empate en los 90 minutos, el encuentro se definirá en la instancia de los penaltis para conocer al primer semifinalista del torneo de Conmebol.

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