Perú clasifica en segundo y elimina a Venezuela de la Copa América

La selección peruana terminó con los sueños de la venezolana en la Copa América, que ha ido de menos a más, al derrotarla por 0-1 en la quinta y última jornada del grupo B.

Los peruanos, que terminan segundos del grupo, anotaron en su única jugada de claro peligro y castigaron a Venezuela en la que ha sido su cruz durante toda la Copa América, las jugadas a balón parado.

De nada sirvió el regreso de los ocho futbolistas venezolanos que dieron positivo a la covid-19 nada más aterrizar en Brasil ni el ingreso de Yeferson Soteldo en la segunda parte tras superar su lesión, el pundonor mostrado en los partidos anteriores se fue evaporando conforme avanzaban los minutos.

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Al saltar al césped, Venezuela se mostró mucho más sólida sobre el terreno de juego que en los partidos anteriores gracias a la incorporación de los futbolistas contagiados y a pesar de tener a Soteldo en el banquillo en la primera parte.

Pese a pecar de falta de profundidad, La Vinotinto hiló varias jugadas y mantuvo el balón en sus pies con mucha más rotundidad que en los tres partidos anteriores y disfrutó de su mejor ocasión en el minuto 17, cuando Jefferson Savarino lanzó un potente disparo que el arquero Pedro Gallese despejó pero no atajó.

Perú, que trataba de enviar balones a su delantero Gianluca Lapadula, muy solo frente a sus rivales, sufrió la lesión en el minuto 26 de su central Alexander Callens, que tuvo que ser sustituido por Luis Abram.

Nada más volver de los vestuarios, Perú aprovechó el punto débil de Venezuela, las jugadas a balón parado, para abrir el marcador.

Yosimar Yotún lanzó un saque de esquina en el minuto 47 que rebotó en dos defensores venezolanos antes de que el balón llegara, templado, a André Carrillo, solo en el centro del área pequeña, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes.

Venezuela primer eliminado de la Copa América

Sin embargo, La Vinotinto volvió a mostrar sus debilidades para anotar un gol y se fue apagando progresivamente hasta que el partido se durmió definitivamente para cerrar el duelo con 0-1.

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De este modo, Venezuela queda fuera, al terminar quinta de cinco equipos en su grupo con dos puntos, mientras que Perú queda segunda con 7 puntos, solo por detrás de Brasil.

EFE