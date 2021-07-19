¿Qué le dijo Dibu Martínez a Messi en los penales ante Colombia?

Tras 28 años de sequía, la selección argentina obtuvo la Copa América 2021, campeonato en el que Lionel Messi obtuvo todos los reconocimientos y reflectores, pero el arquero Emiliano Dibu Martínez fue también crucial para poder alzar el trofeo, ya que fue el héroe de las semifinales al atajarle tres penales al combinado colombiano.

Dibu Martínez, actualmente con 28 años de edad, es un admirador de Lionel Messi, y él como muchos fanáticos del crack rosarino, ha sufrido las derrotas en finales que han habían padecido en los últimos años, por lo que durante la definición ante los cafetaleros, le prometió atajar al menos una pena máxima.

“Me acuerdo que le dije: ‘Uno te atajo’. Era como que tenés a un crack que te salva todos los partidos, hace todo por la selección y lo mínimo que le tenía que dar yo era tratar de ayudarlo para pasar a la final”, confesó al diario deportivo argentino Olé.

Tal vez quieras leer: Argentina puso fin a una sequía de 28 años sin un título oficial

Además de hacer dicha confesión, Martínez habló de cómo vive Messi su labor de capitán de la albiceleste, cómo habla con sus compañeros y lo que les pide en el terreno de juego durante los partidos.

“En el partido contra Uruguay me dijo: ‘Ayudános con los centros, que ellos son bravos’. Cosas como capitán en general, nos ayudaba a todos; pero cuando mete el penal (contra Colombia), se podría haber ido directamente al medio y vino a saludarme, le dije: ‘tengo que atajar uno, uno te voy a atajar’. Y el próximo lo atajé… eso genera el 10, es difícil de explicar”.

Dibu Martínez se disculpa con Yerry Mina

El arquero argentino del Aston Villa también habló de todo lo que le dijo al defensor colombiano, Yerry Mina, dejando claro que únicamente se trató de la calentura del momento, pero no tenía nada en contra del ex defensa del FC Barcelona.

También podría interesarte: ¡Messi y Argentina a la final de la Copa América 2021! | FOTOS

"Después de atajar el penal, por los memes y todo lo que probablemente pasó con él en Colombia, le escribí diciendo 'discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Disculpa si te molesté'. Y él me contestó muy profesional", culminó.