Sin Neymar, Brasil empata ante Ecuador en la Copa América

Brasil tropieza en su primer examen sin Neymar. Con la clasificación y el liderato de grupo asegurados, la Canarinha empató 1-1 ante Ecuador, que finalmente estará en cuartos de final de la Copa América gracias a la derrota de Venezuela frente a Perú.

Los anfitriones, que se medirán a Uruguay o Chile en la próxima ronda, dominaron en la primera mitad y se adelantaron por medio de un brillante cabezazo del madridista Éder Militao en el minuto 37, en el estadio Olímpico de Goiania.

Con Neymar en el banquillo durante todo el encuentro, el cuadro de Tite se desinfló en el segundo tiempo y permitió que la Tricolor sumará un punto de oro que rescató Ángel Mena a pase de Enner Valencia con la testa, en el minuto 53.

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El conjunto de Gustavo Alfaro estará en cuartos sin haber logrado una sola victoria en este grupo B. Perdió con Colombia (1-0) y empató con Venezuela (2-2), Perú (2-2) y Brasil (1-1). Todo apunta a que en la próxima ronda se medirá a Argentina.

Brasil, por su parte, ha ido de más a menos en esta primera fase, aunque continúa siendo el rival a batir después de derrotar a Venezuela (3-0), Perú (4-0) y Colombia (2-1) y empatar con Ecuador sin nada en juego (1-1).

Ángel Mena, viejo conocido del futbol mexicano, consiguió el empate

Al final fue un balón parado desde el flanco derecho la que desatascó el encuentro a favor de los dueños de casa. Everton 'Cebolinha' centró una falta al área, donde Militao se elevó entre tres jugadores ecuatorianos para cabecear cruzado e inaugurar el marcador.

El zaguero del Real Madrid celebró su primero gol con la absoluta con un baile junto con Douglas Luiz y Lucas Paquetá.

El empate se originó en una extraña secuencia de despejes a la salida de un córner que terminó por peinar Valencia para que Mena fusilara con todo dentro del área.

Brasil estaba desaparecida en combate. Se olvidó de atacar y perdió el timón. Tite lo notó y dio entrada a Casemiro y Vinicius Júnior, en busca de una reacción.

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A quince minutos para el final, Estupiñán lanzó una falta lejana que obligó a Alisson a estirarse. La Tri buscó una victoria histórica, aunque al final se tuvo que conformar con un punto que sabe a gloria y mete algo de dudas a la todopoderosa selección brasileña.

EFE