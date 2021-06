Revelamos los secretos del astro argentino, Lionel Messi

Lionel Messi cumplió 34 años de edad. La historia del astro argentino va mucho más allá de simplemente patear un balón. Su vida, como la de casi todas las personas, ha tenido pasajes muy duros de los que ha tenido que sobreponerse, desde problemas hormonales, que casi lo dejan fuera del futbol hasta problemas financieros que por poco lo llevan a pisar la cárcel o incluso perdidas personales complicadas de afrontar.

Esto es todo lo que no sabías de Leo Messi

Iniciamos con su nombre ¿Por qué se llama Lionel?

La respuesta es sencilla y clara, sus padres Celia y Jorge eran fanáticos de la música del cantante y compositor estadounidense Lionel Riche , que en los años ochenta se había vuelto muy popular. Ellos mismos expresaron, durante una entrevista, que eran fans de Lionel y que su canción favorita era: “Say You, Say Me”.

Leo nació un 24 de Junio de 1987 en Buenos Aires, Argentina, rápidamente y desde muy corta edad dio dotes de mucho talento para el futbol, sin embargo a los 10 años, Messi fue diagnosticado con un déficit en la hormona de crecimiento, limitando su desarrollo y poniendo en riesgo el jugar por futbol de manera profesional.

El tratamiento inicial consistía en inyecciones subcutáneas que le suministraron por tres años, incluso el mismo Leo se las tenía que poner.

“Una vez por noche me iba pinchando la hormona del crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba. Al principio me la ponían mis padres, hasta que aprendí y lo fui haciendo solo”, contó Messi durante una entrevista.

Los especialistas aseguran que Messi hoy podría medir 10 o 15 centímetros menos si no se hubiera sometido al proceso de reposición de las hormonas de crecimiento, actualmente Leo mide 1,70 de estatura.

Desde los seis años jugó con las inferiores de Newells Old Boys, en 1996 tuvo su primera gira internacional con el conjunto Leproso en un torneo infantil realizado en Perú. Con el equipo rojinegro estvuo hasta los 12 años.

Sus muestras de talento llamaron la atención de muchos visores, sin embargo fue en un viaje a Barcelona junto a su padre donde le dieron la oportunidad a Messi de probarse en un juego amistoso entre cadetes y juveniles del Barcelona.

Carles Rexach, leyenda del Barcelona y por entonces secretario técnico del club, vio el talento del pequeño futbolista argentino y decidió ficharlo.

Momentos después y sin dudarlos Rexach redactó un “pequeño contrato” sobre una servilleta para fichar a Messi al Barcelona.

“En Barcelona, a 14 de diciembre del 2.000 y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carles Rexach, Secretario Técnico del Barcelona se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las condiciones acordadadas”, eran las palabras plasmadas en la servilleta.

A partir de ahí, todo cambió, Lionel Messi llego a las fuerzas básicas del Barcelona, formándose como jugador en la Masi, donde en todas las categorías fue sobresaliente hasta que el 16 de noviembre de 2003, Messi debutó en un partido amistoso contra el Porto en la inauguración del estadio Do Dragao.

