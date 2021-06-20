Venezuela vs Ecuador, cobertura en vivo | Copa América 2020

El estadio Olímpico Nilton Santos será sede del duelo entre la selección de Venezuela y su similar de Ecuador en duelo perteneciente a la jornada 3 de la Copa América 2020, donde ambos equipos tendrán que salir a buscar el triunfo para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda dentro del grupo B, donde podrán acceder a los octavos cuartos de final cuatro de los cinco equipos que conforman el sector.

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Venezuela llega a al compromiso sin conocer la victoria, ya que en el partido inaugural del certamen cayó tres goles a cero ante el anfitrión Brasil, para luego empatar sin goles ante su vecino Colombia en un cotejo donde no pudo generar ninguna opción de gol.



Por su parte, la selección de Ecuador únicamente ha disputado un compromiso en lo que va del torneo, donde fueron derrotados por el combinado de Perú dos goles a uno, en un partido que dominaron prácticamente desde el inicio; sin embargo, la contundencia estuvo de lado del rival, quienes de tres oportunidades mandaron el balón al fondo de las redes en dos ocasiones.

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Ambas escuadras cuentan con elementos que actualmente militan con equipos de a Liga MX, tal es el caso del delantero venezolano Fernando Aristeguieta, del Mazatlán; mientras que en el cuadro ecuatoriano está Fidel Martínez con Xolos, Ángel

Mena de León, Michael Estrada con Toluca, además de Félix Torres y Ayrton Preciado de Santos.

Alineaciones

Venezuela: Wuilker Fariñez, José Velázquez, Junior Moreno, Fernando Aristeguieta, José Martínez, Luis Mago, Alexander González, Cristian Cásseres, Edson Castillo, Yohan Cumana y Adrián Martínez. DT. José Peseiro

Ecuador: Pedro Ortiz, Angelo Preciado, Roberto Arboleda, Pervis Estupiñán, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Ayrton Preciado, Enner Valencia y Leonardo Campana. DT. Gustavo Alfaro