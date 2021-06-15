Viajaron para ver la Copa América… es a puertas cerradas

En la época del acceso irrestricto a la información, parece imposible vivir debajo de una piedra y, por ejemplo, viajar a Brasil para ver a tu selección nacional en la Copa América cuando todos los partidos se celebran a puertas cerradas. Pero en este mundo hay de todo, y una familia colombiana se tomó un avión para ir a alentar al conjunto cafetalero. Se trata de la familia Calderón.

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Los tres integrantes de la familia Calderón son colombianos, pero viven en Estados Unidos. En primera instancia habían comprado pasajes para Colombia y Argentina, sedes originales del torneo, y cuando se determinó que la Copa América cambiaría de lugar ellos no se desanimaron. Al contrario, decidieron cumplir con su plan veraniego y cambiaron los boletos para viajar a Brasil.

Julia Calderón y sus dos hijos se embarcaron rumbo a la aventura futbolera

Así, sin revisar en internet ninguna noticia relacionada con la manera en que se iba a desarrollar el torneo en territorio brasileño, Julia Calderón y sus dos hijos se embarcaron rumbo a la aventura futbolera, que tanto les ilusionaba, para enterarse al llegar que no podrían asistir a ningún encuentro del conjunto que dirige Reinaldo Rueda.

“Lo lógico es que tuviera público, porque originalmente en Colombia iba a tener el 30% de la ocupación del estadio. Pensamos que iba a ser igual”, aseguró Julia Calderón en entrevista para el portal UOL Esporte. Además, la señora Calderón respaldó su decisión de viajar en que hace unos días, por las eliminatorias mundialistas, Colombia recibió a Argentina y sí hubo público en las tribunas.

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La familia Calderón se ha resignado a ver la Copa América por televisión, pero la travesía por territorio brasileño no llegará a su fin. No habrá más cambios de boleto de avión, y se quedarán hasta fin de mes en Brasil realizando actividades turísticas en las ciudades de Cuiabá, Goiania y Río de Janeiro.

El domingo pasado, la selección colombiana debutó con una victoria por la mínima ante Ecuador en la Arena Pantanal de Cuiabá. Y ahí estuvieron los Calderón, quienes debieron conformarse con esperarse afuera del estadio para saludar a los futbolistas de su país cuándo abandonaban el inmueble. No vieron el partido, pero al menos vieron a sus ídolos.