Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en goleada contra Hungría

Portugal venció 3-0 a Hungría en el Estadio Ferenc Puskás y sumó sus primeros tres puntos de la Eurocopa 2020, luego de un partido que selló Cristiano Ronaldo con un doblete.

Con Cristiano Ronaldo liderando el ataque de los lusos, el delantero de la Juventus tuvo una de las la opciones más claras del encuentro durante el primer tiempo. Fue al minuto 42, cuando después de una jugada en conjunto con Raphael Guerreiro y Bruno Fernandes, el balón le cayó dentro del área chica a Cristiano y mandó su remate por arriba del arco defendido por Péter Gulácsi. Por lo que portugueses y húngaros se fueron al descanso con el marcador en cero.

Para la parte completmentaria, parecía que Hungría buscaba la iniciativa ante su gente esperando un error de la visita. Y para el 79’, Szabolcs Schön logró abrir el marcador, no obstante, el gol no subió a la pizarra debido a una posición adelantada.

Minutos después, llegó la recompensa para Portugal, que mantuvo la posesión del juego con un 80 por ciento. Raphael Guerreiro aprovechó un rebote dentro del área y sacó un derechazo a la base del poste que no pudo detener Guácsi.

Tan solo cuatro minutos más tarde, el árbitro del encuentro señaló penalti para los lusos por una falta sobre Rafa Silva, el cual se encargó de cobrar Cristiano Ronaldo para aumentar la ventaja al minuto 84.

Finalmente, fue en el tiempo agregado que Cristiano Ronaldo sentenció el encuentro. Fue al 92’, que el astro portugués jugó de pared con Rafa Silva y luego de evadir al portero, definió sin marca para hacer el 3-0 y alcanzar 11 goles en su cuenta personal en la historia de la Eurocopa, colocándose como el máximo anotador de la competencia.

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Loss próximos rivales de Portugal y Hungría.

Luego de sumar sus primeros tres puntos, Portugal se colocó en lo más alto del Grupo F y su próximo rival será Alemania el próximo sábado 19 en el Allianz Arena.

Por su parte, Hungría se quedó en el fondo de su sector y en su siguiente compromiso se medirá a Francia, de nueva cuenta serán locales esperando sumar sus primeros puntos de la competencia europea.

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